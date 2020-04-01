В Молдове выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Республике Молдова достигло 423 человек.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. В Молдове подтвердились еще 70 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в среду.

"После обработки 329 тестов подтвердились 70 случаев инфекции COVID-19", - заявила глава Минздрава.

По ее словам, в двух случаях речь идет об "импорте" вируса - из Великобритании и России. В 68 эпизодах речь идет о передачи инфекции внутри страны - Кишинев (33), Штефан-Водэ (10), Сорока (4), Сынжерей, Кагул, Хычнешты (по 3), Новые Анены, Бельцы, Бричаны, Фалешты, Яловены, Оргеев (по 1) и Приднестровье (6).

"Сегодня зарегистрирован один случай смерти на территории Левобережья", - отметила Думбрэвяну.

Общее число летальных исходов пациентов с коронавирусом в Молдове достигло 5 (в том числе 2 в Приднестровье).

Кроме того, в среду власти сообщили об еще одном выздоровевшем пациенте. Таким образом, общее число излечившихся в Молдове от COVID-19 достигло 23 человек.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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