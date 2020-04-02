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Исследование в лаборатории

Водка не поможет: когда коронавирус превращается в агрессора

© Sputnik / Сергей Пятаков
Коронавирус - 2020
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200402/29731692/coronavirus-protection-info-zashita-opisanie-facty.html

Как не дать коронавирусной инфекции поразить ваш организм, почему не помогают разные "народные методы". Об этом очень доступно объясняется в этой заметке.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. В последнее время информации о коронавирусе стало так много, что в этом потоке можно утонуть. А еще медицинские термины не всегда понятны обывателю. 

Подают пример: студенты массового производят защитные маски для врачей
© Video : Sputnik, Facebook / Viziere.md
Подают пример: студенты массово производят защитные маски для врачей - видео

По сообщению сайта Sputnik Армения, российский ученый, академик Юрий Оганесян перевел на русский язык рекомендации по защите от коронавирусной инфекции, которые дал один из профессоров Хопкинского института США . В этих актуальных заметках  весьма доступно  объясняется, как не дать нынешнему "врагу №1" поразить ваш организм. 

* Вирус не живой организм, а молекула белка (ДНК).

* Покрыт защитным слоем липида (жира), который при поглощении клетками слизистой оболочки глаза, носа или щеки меняет свой генетический код (мутация) и превращается в агрессора.

* Поскольку вирус не живой организм, а молекула белка, он не убивается, а разлагается сам по себе. Время распада зависит от температуры, влажности и типа материала, в котором он находится.

* Вирус очень хрупкий; единственное, что защищает его, это тонкий наружный слой жира. Вот почему любое мыло или моющее средство является лучшим средством, потому что пена растворяет жир (вот почему вы должны мыть так долго: 20 секунд или больше, чтобы получилось много пены).

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© Sputnik / Юлия Кузнецова, Болат Шайхинов
Как правильно мыть руки

* Растворяя жировой слой, молекула белка самостоятельно разлагается и расщепляется.

* ТЕПЛО плавит жир. Вот почему так хорошо использовать воду выше 77 градусов по Фаренгейту (примерно +25℃) для мытья рук, одежды и всего остального. Кроме того, горячая вода обеспечивает больше пены и становится еще более полезной.

* Алкоголь или любая смесь со спиртом более 65% растворяет любой жир, особенно внешний липидный слой вируса.

* Любая смесь с одной частью отбеливателя и пятью частями воды непосредственно растворяет белок, расщепляет его изнутри.

* Кислородная вода помогает долгое время после мыла, алкоголя и хлора, потому что перекись растворяет вирусный белок, но вы должны использовать его в чистом виде, а это вредит вашей коже.

Машина полиции, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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* Вирус не живой организм, как бактерии; антитела не могут убить неживое.

* НИКОГДА не трясите использованную или неиспользованную одежду, простыни или ткань. Хотя вирус приклеен к пористой поверхности, он очень инертен и разрушается только в течение 3 часов (тканевые и пористые), 4 часов (медь и дерево), 24 часов (картон), 42 часов (металл) и 72 часов (пластик).

Но если вы встряхиваете или используете тряпку для пыли, молекулы вируса плавают в воздухе до трех часов и могут застрять в вашем носу.

* Молекулы вируса устойчивы ко внешней среде, особенно при искусственном увлажнении воздуха, например, кондиционерами в домах и автомобилях. Им также нужна влага, чтобы оставаться стабильными в темноте. Следовательно, сухая, теплая и ярко освещенная среда будет разрушать их быстрее.

* Ультрафиолетовый свет на любом объекте расщепляет вирусный белок. Идеально подходит, например, для дезинфекции и повторного использования маски. Будьте осторожны, он также расщепляет коллаген (который является белком) в коже.

* Вирус НЕ МОЖЕТ пройти через здоровую кожу.

* Уксус НЕ полезен, потому что он не разрушает защитный слой жира.

* НИ ДУХИ, НИ ВОДКА, не годятся. Самая сильная водка - это 40% алкоголя, а вам нужно 65%.

Ртутный градусник для измерения температуры
© Sputnik / Максим Богодвид
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* Антисептическое вещество листерин, если служит, то лишь при 65%-ном алкоголе.

* Чем более ограничено пространство, тем больше концентрация вируса. Чем больше открытых или естественно вентилируемых, тем меньше.

* Вы должны мыть руки до и после прикосновения к слизистой оболочке, еде, замкам, ручкам, переключателям, пульту дистанционного управления, мобильному телефону, часам, компьютерам, столам, телевизору и пр.

* Вы должны увлажнять сухие руки, потому что молекулы могут прятаться в микротрещинах. Чем обильнее увлажнитель, тем лучше.

* Также стригите ногти коротко, чтобы вирус не скрывался под ними.

Другие подробности читайте на сайте Sputnik Армения.

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