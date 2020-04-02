Водка не поможет: когда коронавирус превращается в агрессора

Как не дать коронавирусной инфекции поразить ваш организм, почему не помогают разные "народные методы". Об этом очень доступно объясняется в этой заметке.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. В последнее время информации о коронавирусе стало так много, что в этом потоке можно утонуть. А еще медицинские термины не всегда понятны обывателю.

По сообщению сайта Sputnik Армения, российский ученый, академик Юрий Оганесян перевел на русский язык рекомендации по защите от коронавирусной инфекции, которые дал один из профессоров Хопкинского института США . В этих актуальных заметках весьма доступно объясняется, как не дать нынешнему "врагу №1" поразить ваш организм.

* Вирус не живой организм, а молекула белка (ДНК).

* Покрыт защитным слоем липида (жира), который при поглощении клетками слизистой оболочки глаза, носа или щеки меняет свой генетический код (мутация) и превращается в агрессора.

* Поскольку вирус не живой организм, а молекула белка, он не убивается, а разлагается сам по себе. Время распада зависит от температуры, влажности и типа материала, в котором он находится.

* Вирус очень хрупкий; единственное, что защищает его, это тонкий наружный слой жира. Вот почему любое мыло или моющее средство является лучшим средством, потому что пена растворяет жир (вот почему вы должны мыть так долго: 20 секунд или больше, чтобы получилось много пены).

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Юлия Кузнецова, Болат Шайхинов Как правильно мыть руки

* Растворяя жировой слой, молекула белка самостоятельно разлагается и расщепляется.

* ТЕПЛО плавит жир. Вот почему так хорошо использовать воду выше 77 градусов по Фаренгейту (примерно +25℃) для мытья рук, одежды и всего остального. Кроме того, горячая вода обеспечивает больше пены и становится еще более полезной.

* Алкоголь или любая смесь со спиртом более 65% растворяет любой жир, особенно внешний липидный слой вируса.

* Любая смесь с одной частью отбеливателя и пятью частями воды непосредственно растворяет белок, расщепляет его изнутри.

* Кислородная вода помогает долгое время после мыла, алкоголя и хлора, потому что перекись растворяет вирусный белок, но вы должны использовать его в чистом виде, а это вредит вашей коже.

* Вирус не живой организм, как бактерии; антитела не могут убить неживое.

* НИКОГДА не трясите использованную или неиспользованную одежду, простыни или ткань. Хотя вирус приклеен к пористой поверхности, он очень инертен и разрушается только в течение 3 часов (тканевые и пористые), 4 часов (медь и дерево), 24 часов (картон), 42 часов (металл) и 72 часов (пластик).

Но если вы встряхиваете или используете тряпку для пыли, молекулы вируса плавают в воздухе до трех часов и могут застрять в вашем носу.

* Молекулы вируса устойчивы ко внешней среде, особенно при искусственном увлажнении воздуха, например, кондиционерами в домах и автомобилях. Им также нужна влага, чтобы оставаться стабильными в темноте. Следовательно, сухая, теплая и ярко освещенная среда будет разрушать их быстрее.

* Ультрафиолетовый свет на любом объекте расщепляет вирусный белок. Идеально подходит, например, для дезинфекции и повторного использования маски. Будьте осторожны, он также расщепляет коллаген (который является белком) в коже.

* Вирус НЕ МОЖЕТ пройти через здоровую кожу.

* Уксус НЕ полезен, потому что он не разрушает защитный слой жира.

* НИ ДУХИ, НИ ВОДКА, не годятся. Самая сильная водка - это 40% алкоголя, а вам нужно 65%.

* Антисептическое вещество листерин, если служит, то лишь при 65%-ном алкоголе.

* Чем более ограничено пространство, тем больше концентрация вируса. Чем больше открытых или естественно вентилируемых, тем меньше.

* Вы должны мыть руки до и после прикосновения к слизистой оболочке, еде, замкам, ручкам, переключателям, пульту дистанционного управления, мобильному телефону, часам, компьютерам, столам, телевизору и пр.

* Вы должны увлажнять сухие руки, потому что молекулы могут прятаться в микротрещинах. Чем обильнее увлажнитель, тем лучше.

* Также стригите ногти коротко, чтобы вирус не скрывался под ними.

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