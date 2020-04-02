Пока вы спали: коронавирус за сутки, без майских праздников, дезинфекция святыни

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. В Молдове из-за пандемии коронавируса отменят все мероприятия до 15 мая, в том числе и празднование 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Об этом заявила министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну.

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"Отменяется множество событий, которые были запланированы раньше. Все мероприятия вплоть до 15 мая отменены, они не будут проводиться до тех пор, пока действует режим ЧС. Помимо 9 мая не будет отмечаться и годовщина аварии в Чернобыле", - заявила Думбрэвяну в эфире телеканала N4.

Хроники COVID-19

Число зарегистрированных случаев инфицирования новым типом коронавируса в мире превысило 937 тысяч человек, умерли за всё время 47 230 человек, выздоровело 193 тысяч 700 , такие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

На первой строчке по числу заболевших остаются США. За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека. Предыдущий максимум по наибольшему числу жертв за 24 часа был зафиксирован в Италии 27 марта. Тогда скончались 969 человек.

Согласно данным ВОЗ, за последние сутки в мире заразились вирусом более 72 тыс. человек, умерли свыше 4 тыс. пациентов.

Ранее гендиректор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшее время число зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек. Кроме того, в ВОЗ объяснили отсутствие публикаций данных о количестве выздоровевших от инфекции тем, что многие страны предоставляют такую информацию не систематически.

Согласно информации Минздрава Молдовы, общее число инфицированных COVID-19 в стране превысила 420 человек, вылечившихся - 23. Болезнь унесла жизни пятерых людей на обоих берегах Днестра.

В Израиле продезинфицировали Стену плача

В Израиле в связи с угрозой распространения коронавируса ввели строгие карантинные меры. В стране запрещены коллективные молитвы на открытом воздухе и в помещениях.

Однако для Стены Плача сделано исключение, здесь разрешено молиться три раза в день с участием одновременно десяти человек. Но даже здесь провели дезинфекцию, предварительно предварительно изъяв из неё записки. Как передает РИА Новости, ежегодно к этому ритуальному объекту прикасаются миллионы туристов и паломников со всего мира. При посещении святыни они оставляют в ней записки с мольбами и пожеланиями.

Израильские СМИ сообщают, что Министр здравоохранения страны Яаков Лицман заразился коронавирусом.

У него был диагностирован коронавирус, также вирус нашли у супруги министра. Они будут находиться на карантине. Отмечается, что Лицман будет выполнять свои обязанности, находясь дома.

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