Если есть "Надежда", то будет и удача: Лещенко спел из палаты для поклонников

Народный артист был госпитализирован в московскую больницу 24 марта, а спустя два дня у него подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Борющийся с коронавирусной инфекцией известный исполнитель Лев Лещенко поблагодарил поклонников за поддержку. В знак признательности артист спел песню "Надежда". Лещенко опубликовал свое обращение в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лев Лещенко (@leshchenko_lv) 2 Апр 2020 в 10:39 PDT

Культурный фонд Льва Лещенко в конце марта в поддержку певца запустил в соцсети песенный флешмоб, призвав поклонников и коллег спеть известную композицию "Надежда".

"Огромное спасибо всем за этот домашний флешмоб. Я никогда не думал, что так подхватите его, у нас так много прекрасных исполнителей песни "Надежда". Теперь, сидя в палате, хочу передать всем вам привет и спеть кусочек песни для вас", - написал Лещенко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Организация призвала государства присоединиться к активной борьбе с инфекцией.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрировано 505 случаев заболевания COVID-19. Общее число выздоровевших достигло 26 человек. Погибли от COVID-19 шесть человек.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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