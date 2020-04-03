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Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус

В России появилась новая тест-сиcтема для выявления коронавируса

© REUTERS / Andreas Gebert
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (477)
27020
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200403/29758383/v-russia-poyavilas-novaya-test-sictema-dlya-vyyavleniya-koronavirusa.html

Набор соответствует требованиям ВОЗ и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке, сообщили в в пресс-службе Минпромторга России.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Новая тест-система для выявления коронавируса зарегистрирована в России, производить тесты будет компания "ДНК-Технология", сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Ученый из лаборатории
© AP Photo / Andrew Harnik
Три лаборатории в Молдове могут проводить тесты на коронавирус

В ближайшее время компания зарегистрирует тест-набор за рубежом и намерена получить сертификат CE IVD, а в России новые тесты будут выпускаться с 3 апреля.

"Набор соответствует требованиям ВОЗ и министерства здравоохранения РФ к диагностике COVID-19 и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке", – говорится в сообщении компании.

В России будет ежедневно выпускаться по 200-400 наборов, а впоследствии компания выйдет на производство 1 тысячи наборов в сутки, что позволит осуществлять около 100 тысяч исследований.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. На данный момент в стране 505 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровело 26 человек. Летальных исходов семь (включая данные в Приднестровье).

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (477)

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