В России появилась новая тест-сиcтема для выявления коронавируса

Набор соответствует требованиям ВОЗ и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке, сообщили в в пресс-службе Минпромторга России.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Новая тест-система для выявления коронавируса зарегистрирована в России, производить тесты будет компания "ДНК-Технология", сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

В ближайшее время компания зарегистрирует тест-набор за рубежом и намерена получить сертификат CE IVD, а в России новые тесты будут выпускаться с 3 апреля.

"Набор соответствует требованиям ВОЗ и министерства здравоохранения РФ к диагностике COVID-19 и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке", – говорится в сообщении компании.

В России будет ежедневно выпускаться по 200-400 наборов, а впоследствии компания выйдет на производство 1 тысячи наборов в сутки, что позволит осуществлять около 100 тысяч исследований.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. На данный момент в стране 505 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровело 26 человек. Летальных исходов семь (включая данные в Приднестровье).

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