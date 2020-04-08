Новые данные - в Молдове выявлено еще 118 случаев коронавируса

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В Молдове выявлены еще 118 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в среду.
"Всего в республике заразились вирусом нового типа 1 тысяча 174 человека. За последние сутки в двух случаях вирус был привезен гражданами Молдовы из Великобритании и России", - сообщила Думбрэвяну.
Министр обратилась к пожилым людям старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, с просьбой не выходить из дома, а покидать жилище лишь в случае острой необходимости, отправляясь за продуктами или в аптеку.
Выступая на брифинге, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что защита врачей - приоритетное направление для властей республики на данном этапе.
“Я говорил с руководством города Сороки, там решено размещать врачей в отдельных помещениях, а спецтранспорт будет доставлять их в больницу и обратно”, - сообщил Додон.
Такие меры, по словам главы государства необходимы для того, чтобы обезопасить от заражения членов семей медиков в Сороках.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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