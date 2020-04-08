Новые данные - в Молдове выявлено еще 118 случаев коронавируса

К настоящему моменту общее число инфицированных COVID-19, в Республике Молдова достигло 1174 человек.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В Молдове выявлены еще 118 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в среду.

"Всего в республике заразились вирусом нового типа 1 тысяча 174 человека. За последние сутки в двух случаях вирус был привезен гражданами Молдовы из Великобритании и России", - сообщила Думбрэвяну.

В 116 случаях вирус был передан внутри страны. В Кишиневе подтвердились 48 случаев, в Сороках – 11, в Оргееве – 9, в приднестровском регионе – 10, в Штефан-Водэ – 7, в Глодянах – 6, в Единцах – 5, в Фэлештах – 5, в Стрэшенах – 3, в Кэлэраше – 2, в Бельцах, Кантемире, Криулянах, Дондюшанах, Хынчештах, Яловенах, Ниспоренах, Резине, Тараклии и Унгенах – по одному заболевшему.

Министр обратилась к пожилым людям старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, с просьбой не выходить из дома, а покидать жилище лишь в случае острой необходимости, отправляясь за продуктами или в аптеку.

Выступая на брифинге, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что защита врачей - приоритетное направление для властей республики на данном этапе.

“Я говорил с руководством города Сороки, там решено размещать врачей в отдельных помещениях, а спецтранспорт будет доставлять их в больницу и обратно”, - сообщил Додон.

Такие меры, по словам главы государства необходимы для того, чтобы обезопасить от заражения членов семей медиков в Сороках.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK