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Скорая помощь, архивное фото.

В Молдове число заболевших коронавирусом выросло до 1438

© Sputnik / Miroslav Rotari
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (583)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200410/29836908/v-moldove-vyyavleno-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

По итогам проведения  568 тестов, были установлены еще 149 зараженных, об этом на брифинге в пятницу сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. В Молдове подтвердились еще 149 случаев коронавируса нового типа. Об этом заявила на брифинге глава министерства здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

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"По итогам проведения  568 тестов, были установлены еще 149 зараженных", - подчеркнула министр здравоохранения.

В 1 случае вирус был занесен в Молдову из Великобритании. В остальных случаях речь идет о передаче внутри страны – больше всего новых инфицированных зарегистрированы в Кишиневе – 57 случаев. 

Общее число людей, заразившихся в республике вирусом нового типа, составило 1438 человек. 

"Мы находимся в довольно напряженной эпидемиологической ситуации. От каждого из нас в это время зависит развитие ситуации. Несмотря на хорошую погоду за окном, призываем всех граждан оставаться дома", - заявила Думбрэвяну. 

К настоящему моменту в Молдове от коронавируса зафиксированы (29)  смертей, а общее количество полностью излечившихся достигло (56) человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (583)

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Теги:
статистика, Минздрав, случаи, Молдова, коронавирус


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