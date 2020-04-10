В Молдове число заболевших коронавирусом выросло до 1438

По итогам проведения 568 тестов, были установлены еще 149 зараженных, об этом на брифинге в пятницу сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. В Молдове подтвердились еще 149 случаев коронавируса нового типа. Об этом заявила на брифинге глава министерства здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

"По итогам проведения 568 тестов, были установлены еще 149 зараженных", - подчеркнула министр здравоохранения.

В 1 случае вирус был занесен в Молдову из Великобритании. В остальных случаях речь идет о передаче внутри страны – больше всего новых инфицированных зарегистрированы в Кишиневе – 57 случаев.

Общее число людей, заразившихся в республике вирусом нового типа, составило 1438 человек.

"Мы находимся в довольно напряженной эпидемиологической ситуации. От каждого из нас в это время зависит развитие ситуации. Несмотря на хорошую погоду за окном, призываем всех граждан оставаться дома", - заявила Думбрэвяну.

К настоящему моменту в Молдове от коронавируса зафиксированы (29) смертей, а общее количество полностью излечившихся достигло (56) человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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