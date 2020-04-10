Президент Додон проверил готовность райбольниц к приему пациентов с COVID-19

Глава государства побывал в клиническом медико-санитарном учреждении Флорештского района Молдовы, где детально ознакомился с ситуацией - готовы ли в больнице к приему пациентов с вирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. В продолжение рабочей поездки по северным районам страны президент Игорь Додон посетил районную больницу города Флорешты, чтобы ознакомиться с уровнем подготовки учреждения к приему пациентов, заразившихся коронавирусом.

В соответствии с приказом №385 министерства здравоохранения, труда и социальной защиты от 9 апреля, в медучреждении оборудован отдельный блок для лечения инфицированных коронавирусом нового типа.

Корпус располагает 31 койкой, там имеется необходимое оборудование, а у медицинского персонала есть все нужные средства защиты. До сегодняшнего дня в больничное учреждение Флорешт не поступил ни один больной коронавирусом, поскольку всех их отправляют в город Сороки.

Всего во Флорештском медучреждении - 286 мест, его коллектив насчитывает 55 медиков и 170 медсестер.

"Дал высокую оценку условиям, созданным в этой больнице для лечения пациентов. Подчеркнул, что впереди у нас сложный период, учитывая приближение к пику эпидемии, когда и у многих других стран возникли большие трудности. Выразил признательность администрации и персоналу больницы за преданность делу, профессионализм и усилия, приложенные для лечения наших сограждан", - написал президент на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Глава государства напомнил, что проблема коронавируса затрагивает национальную безопасность, в связи с чем необходимо строго соблюдать ограничительные меры для недопущения дальнейшего распространения инфекции. Додон также подчеркнул, что только совместными усилиями молдавскому народу удастся преодолеть эти трудности.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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