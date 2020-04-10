Лекарство от малярии может помочь при COVID-19 - подробности

На шаг ближе к победе над коронавирусной инфекцией: пока вирусологи пытаются найти вакцину от коронавируса, в России доказали эффективность препарата , который полностью блокировал развитие SARS-CoV-2 .

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Препарат мефлохин, который применяется в лечении малярии, может быть эффективным в борьбе с возбудителем COVID-19, об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве России.

Руководитель ведомства Вероника Скворцова отметила, что лекарство полностью блокировало развитие действия вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19.

"Доказано, что “Мефлохин” полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л. Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека", – отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.", — цитирует специалиста РИА Новости.

Скворцова добавила, что исследования проводились Научно-производственным центром "Фармзащита" при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи умерли. В России выявили 11 917 больных коронавирусом (7822 из них — в Москве), 94 человека скончались, почти 800 выздоровели.

В Молдове на данный момент зафиксировано 1438 случаев заражения, вылечились 56 человек, погибли 29.

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