В каких случаях маски могут повысить риск заражения коронавирусом

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что социальная дистанция защищает от заражения сильнее, чем маска.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-1" отметила, что медицинские маски не всегда эффективны от заражения, они даже могут способствовать повышению риска заболевания COVID-19.

"Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение", — заявила представитель ВОЗ в эфире телеканала "Россия-1".

Она уточнила, что при использовании маски человек может ослабить бдительность и пренебречь другими мерами предосторожности. В этом случае риск заражения коронавирусом нового штамма многократно увеличивается, подчеркнула Вуйнович.

Она подчеркнула, что лучше, чем маска, человека защищает соблюдение социальной дистанции.

"Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. <...> Физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска", - уточнила Вуйнович.

Представить ВОЗ отметила, что следует носить только сухую маску и менять ее каждые два часа, чтобы не стать разносчиком инфекции.

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