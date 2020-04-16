Врач-инфекционист рассказал, когда появится вакцина от нового коронавируса

Ранее планировалось, что тестирование вакцины от коронавируса нового типа продлится шесть месяцев, но есть определенные фазы исследования, которые нужно выдержать.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Вакцина от нового типа коронавируса появится не ранее, чем через год-полтора, такое мнение высказал российский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, Николай Малышев.

В конце марта Россия наряду с другими странами начала испытания прототипа вакцины против коронавируса.

Специалисты уже приступили к исследованию иммуногенности на лабораторных животных, в том числе на низших приматах. Планировалось, что тестирование вакцины продлится шесть месяцев.

"Есть определенные фазы исследования. Но как ни крутите, год-полтора на создание вакцины уходит", - сказал он в четверг в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

Врач отметил, что более 70 научных коллективов занимаются созданием вакцины в мире.

По словам инфекциониста, создать вакцину от коронавируса сложнее, чем от гриппа, поскольку в процессе возникают дополнительные трудности.

При этом некоторые ученые считают, что появление вакцины не поможет в борьбе с пандемией, но, добавил врач, произойдет естественное "проиммунивание населения".

То есть у людей появляется иммунитет, многие болеют "без клиники", подчеркнул Малышев.

На данный момент количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией, превышает два миллиона человек, из которых умерли больше 137 тысяч.

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Власти многих стран не снимают жесткие ограничения и карантин.

Лидером по числу подтвержденных случаев остаются США (639 тыс.). Испания находится на втором месте (180,6 тыс.), Италия — на третьем (165,1 тыс.), Германия — на четвертом (134,7 тыс.), Франция — на пятом (134,5 тыс.). США вышли также на первое место по числу жертв, которое выросло почти до 31 тысячи.

Ситуация в Молдове

К утру четверга в Молдове зарегистрированы 1914 лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса нового типа. На дому продолжают получать специализированное лечение 135 пациентов, диагноз которым медики поставили на основании клинико-эпидемиологических симптомов. Сообщается о смерти еще пятерых пациентов. Общее количество умерших от COVID-19 составляет 51 человек. Выздоровевших - 235.

В стране продолжается чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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