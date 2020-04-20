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тополиный пух

Аллерголог назвала новый потенциальный переносчик коронавируса

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Коронавирус - 2020
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200420/29902959/Stal-izvesten-novyy-potentsialnyy-perenoschik-koronavirusa.html

Все аллергики находятся в зоне риска в период распространения коронавируса, при этом сезон цветения тополей, который приведет к массовым обострениям, может начаться уже в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Не исключено, что новым потенциальным переносчиком коронавируса в городах может стать тополиный пух. Он также может серьезно способствовать распространению COVID-19. Такое мнение высказала иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина. Медик считает, что это может стать мощным фактором, который может повысить заражаемость, передает Sputnik Грузия.

Амброзия
© CC0 / Pixabay / PublicDomainPictures
Осторожно, амброзия: врачи предупреждают о риске сильной аллергии

"Очень часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу", - предупредила аллерголог.

Врач отметила, что все аллергики уже сейчас находятся в зоне риска, потому что сезон цветения может начаться с минуты на минуту. Речь идет о более 20 процентах населения планеты: это люди с формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом и те, кто страдают обострениями в сезон цветения.

"При этом самоизоляция не сильно поможет людям, потому как в сезон цветения даже проветривание заносит в дом большое количество пыльцы, и на окнах нужны будут не просто сетки, а влажная ткань, и даже подобные меры по защите не все пациенты знают", - сказала Надежда Логина.

По мнению специалиста, особенно могут пострадать люди, кто раньше не проводил соответствующего лечения аллергии на пыльцу, а вместо этого уезжал на период цветения из региона и чаще всего за границу.

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