Аллерголог назвала новый потенциальный переносчик коронавируса

Все аллергики находятся в зоне риска в период распространения коронавируса, при этом сезон цветения тополей, который приведет к массовым обострениям, может начаться уже в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Не исключено, что новым потенциальным переносчиком коронавируса в городах может стать тополиный пух. Он также может серьезно способствовать распространению COVID-19. Такое мнение высказала иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина. Медик считает, что это может стать мощным фактором, который может повысить заражаемость, передает Sputnik Грузия.

"Очень часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу", - предупредила аллерголог.

Врач отметила, что все аллергики уже сейчас находятся в зоне риска, потому что сезон цветения может начаться с минуты на минуту. Речь идет о более 20 процентах населения планеты: это люди с формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом и те, кто страдают обострениями в сезон цветения.

"При этом самоизоляция не сильно поможет людям, потому как в сезон цветения даже проветривание заносит в дом большое количество пыльцы, и на окнах нужны будут не просто сетки, а влажная ткань, и даже подобные меры по защите не все пациенты знают", - сказала Надежда Логина.

По мнению специалиста, особенно могут пострадать люди, кто раньше не проводил соответствующего лечения аллергии на пыльцу, а вместо этого уезжал на период цветения из региона и чаще всего за границу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova