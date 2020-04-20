Гинеколог рассказала об опасности коронавируса для беременных

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева поделилась советами, как обезопасить будущую мать и ребенка от инфекции.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Российский акушер-гинеколог Любовь Ерофеева отметила, что будущим мамам необходимо беречь себя в связи с распространением коронавируса.

По словам медика, беременные находятся под большей опасностью, так как это стостояние обостряет хронические заболевания.

"Если были какие-то физиологические особенности сосудов, почек, печени, ЖКТ или нервных пучков, то беременность усиливает эту нагрузку", – цитирует гинеколога радио Sputnik.

По ее словам, риск заражения высок для всех, но женщины в положении находятся в особой группе риска.

"Пока рано говорить о том, как COVID-19 скажется на будущем ребенке. Но, если судить, исходя из опыта предыдущих эпидемий SARS, птичьего или свиного гриппа, можно отметилть, что риск заражения и ребенка высок", - подчеркнула собеседница.

Ерофеева посоветовала беременным придерживаться самоизоляции. Но можно гулять по квартире, замеряя шаги. В день их должно быть около десяти тысяч.

"Также посильная работа вроде легкой влажной уборки не повредит", – отметила врач.

Не следует концентрироваться на негативных новостях, заключила она.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Организация призвала государства присоединиться к активной борьбе с инфекцией.

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