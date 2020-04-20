Стало известно, когда заболевший коронавирусом наиболее заразен

Китайские ученые выяснили, что около 44% случаев распространение коронавируса происходило через инфицированных, у которых еще не начали проявляться симптомы.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Заболевший коронавирусом нового штамма наиболее опасен для окружающих до появления первых симптомов, пишет медицинский научный журнал Nature Medicine.

Как выяснили сотрудники Медицинского университета Гуанчжоу и Гонконгского университета, в Китае около 44% случаев распространение коронавируса происходило через инфицированных, у которых еще не начали проявляться симптомы.

Согласно проведенному исследованию, носитель коронавируса становится заразным за два дня до проявления первых симптомов заболевания.

Специалисты установили, что наиболее опасными становятся первые сутки после появления признаков коронавируса.

Исследование показало, что именно в первый день в организме инфицированного наблюдается максимальное количество генетического материала вируса, которое потом уменьшается в течение 21 дня.

Полученные результаты показывают, что вирус размножается в организме в самом начале заболевания еще до "включения" иммунной системы.

Предположительно, иммунная система начинает работать "на полную мощность" и вырабатывать антитела примерно через 10 дней, о чем свидетельствует резкое снижение количество инфекционных вирусов в организме.

Ученые отмечают, что пробы из носа и горла пациентов содержали примерно в тысячу раз больше, чем у пациентов с ОРВИ. Этот показатель объясняет заразность нового коронавируса.

По мнению медиков, в условиях массового распространения коронавируса отслеживание контактов является неэффективным, поскольку более 30% случаев являются следствием предсимптомной или бессимптомной передачи.

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