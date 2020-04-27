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Медсестра одной из поликлиник

ВОЗ бьет новую тревогу: наблюдается нехватка вакцин от других болезней

© Sputnik / Николай Хижняк
Коронавирус - 2020
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (902)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200427/30039625/VOZ-bet-novuyu-trevogu-nablyudaetsya-nekhvatka-vaktsin-ot-drugikh-bolezney.html

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что приостановлено 14 кампаний по вакцинации, которые проводятся при поддержке GAVI против полиомиелита, кори, холеры, вируса папилломы человека, желтой лихорадки и менингита.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса в 21-й стране мира зафиксирована нехватка вакцин от других заболеваний, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что речь идет о странах с низким, а также средним уровнем дохода населения. Также в этих государствах наблюдаются проблемы с транспортными перевозками из-за COVID-19.

"По оценкам Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) 21 страна с низким и средним уровнем дохода населения уже сообщила о нехватке вакцин из-за закрытия границ и проблем с транспортными перевозками в связи с COVID-19", - сказал он на брифинге в понедельник передает корреспондент РИА Новости.

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Гебрейесус отметил, что сейчас приостановлено 14 кампаний по вакцинации, которые проводятся при поддержке GAVI против полиомиелита, кори, холеры, вируса папилломы человека, желтой лихорадки и менингита.

"Пандемия еще далека от завершения. У нас впереди долгий путь и много работы", — сказал он.

Глава ВОЗ выразил обеспокоенность ростом количества заболевших в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах.

Гебрейесус  подчеркнул, что без вакцин фактически остались 13 миллионов человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (902)


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