ВОЗ бьет новую тревогу: наблюдается нехватка вакцин от других болезней

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что приостановлено 14 кампаний по вакцинации, которые проводятся при поддержке GAVI против полиомиелита, кори, холеры, вируса папилломы человека, желтой лихорадки и менингита.

КИШИНЕВ, 27 апр – Sputnik. В связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса в 21-й стране мира зафиксирована нехватка вакцин от других заболеваний, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что речь идет о странах с низким, а также средним уровнем дохода населения. Также в этих государствах наблюдаются проблемы с транспортными перевозками из-за COVID-19.

"По оценкам Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) 21 страна с низким и средним уровнем дохода населения уже сообщила о нехватке вакцин из-за закрытия границ и проблем с транспортными перевозками в связи с COVID-19", - сказал он на брифинге в понедельник передает корреспондент РИА Новости.

Гебрейесус отметил, что сейчас приостановлено 14 кампаний по вакцинации, которые проводятся при поддержке GAVI против полиомиелита, кори, холеры, вируса папилломы человека, желтой лихорадки и менингита.

"Пандемия еще далека от завершения. У нас впереди долгий путь и много работы", — сказал он.

Глава ВОЗ выразил обеспокоенность ростом количества заболевших в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах.

Гебрейесус подчеркнул, что без вакцин фактически остались 13 миллионов человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova