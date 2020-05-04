В ОБСЕ призвали не задерживать мигрантов во время пандемии

Закрытие границ привело к приостановлению депортации, в результате чего мигрантам грозит задержание на неопределенный срок, отметили в БДИПЧ ОБСЕ.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ призывает все страны не задерживать мигрантов в период пандемии коронавируса.

В обращении организации говорится, она выступает за введение моратория на использование административного задержания в иммиграционных процедурах, а также за освобождение всех лиц, содержащихся под стражей до высылки, если их депортация была приостановлена из-за пандемии. БДИПЧ призывает международные структуры и представителей гражданского общества присоединиться к инициативе.

В Бюро отметили, что закрытие границ привело к приостановлению депортации, в результате чего мигрантам грозит задержание на неопределенный срок, поскольку неизвестно, как долго будут действовать некоторые чрезвычайные меры.

При этом глава БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила: вспышка коронавирусной инфекции привела к тому, что многие мигранты оказались в переполненных пространствах с очень небольшой свободой передвижения.

"Мигранты не исчезли только потому, что границы закрыты. Продолжающийся кризис в области здравоохранения является дополнительным напоминанием о нашей обязанности оказывать помощь тем, чья жизнь находится в опасности", — цитирует главу Бюро РИА Новости.

Она отметила, что правительствам необходимо сделать все возможное для того, чтобы гарантировать безопасность мигрантов и всех, кто не в состоянии соблюдать стандарты безопасности для здоровья, которые остальные практикуют как само собой разумеющееся.

По словам главы БДИПЧ, во многих странах по всей территории ОБСЕ мигранты живут в переполненных лагерях в антисанитарных условиях, не имея минимальной защиты от инфекции.

"Кроме того, усилия по сдерживанию распространения коронавируса включали ограничения на передвижение, которые могут помешать мигрантам, находящимся во временных центрах, поддерживать дистанцию от других лиц", — добавила Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения. Скончались около 240 тысяч человек.

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