Стал известен новый возможный способ передачи COVID-19

Как считают эксперты, на фоне выявления у большей части инфицированных COVID-19 таких признаков, как, к примеру, тошнота и диарея, опасный вирус способен передаваться через грязные руки.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. К интересному выводу пришли голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета: новый тип коронавируса может поражать клетки кишечника человека и размножаться в них – это говорит о вероятности распространения COVID-19 не только воздушно-капельным путем, пишет научный портал Eurekalert.

Исследователи изучили воздействие коронавирусной инфекции на модели клеточной культуры кишечника и реакцию клеток. Выяснилось, что при добавлении к органоидам коронавируса они быстро заражались, а число инфицированных клеток росло.

Как считают эксперты, на фоне выявления у большей части инфицированных COVID-19 таких признаков, как, к примеру, тошнота и диарея, а также наблюдения вирусных частиц в стуле переболевших, полученные данные говорят о том, что опасный вирус способен передаваться через грязные руки.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 3,5 млн. Число скончавшихся пациентов превысило 243,5 тыс.

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