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В России озвучили условия для снятия ограничений из-за коронавируса

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Коронавирус - 2020
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200506/30156079/V-Rossii-ozvuchili-usloviya-dlya-snyatiya-ogranicheniy-iz-za-koronavirusa.html

Согласно разработанным рекомендациям, на первом этапе россиянам позволят заниматься спортом на улице. Кроме того, заработают небольшие магазины и предприятия сферы услуг.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Снимать ограничения, введенные в России из-за коронавируса нового штамма, планируется в три этапа, заявила в среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где граждане контактируют друг с другом", - сказала Попова на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.

По ее словам, при снятии ограничений губернаторам регионов необходимо будет оценить три фактора.

Люди в городе
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По решению Роспотребнадзора будет обращено внимание на темпы прироста новых случаев коронавируса, показатель охвата тестирования и свободный коечный фонд.

Попова подчеркнула, что ситуация должна оцениваться ретроспективно, что связано с инкубационным периодом коронавируса в 2 недели.

Согласно разработанным рекомендациям, на первом этапе россиянам позволят заниматься спортом на улице. Кроме того, заработают небольшие магазины и предприятия сферы услуг.

На втором этапе будут разрешены семейные прогулки на улице, открыты магазины и большие учреждения сферы услуг. На третьем этапе откроют парки и скверы, гостиницы.

При этом Попова подчеркнула, что останутся требования социального дистанцирования.

Руководитель Роспотребнадзора заявила о важности введения масочного режима в регионах, что будет способствовать снижению количества заболевших коронавирусом.

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