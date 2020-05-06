В России озвучили условия для снятия ограничений из-за коронавируса

Согласно разработанным рекомендациям, на первом этапе россиянам позволят заниматься спортом на улице. Кроме того, заработают небольшие магазины и предприятия сферы услуг.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Снимать ограничения, введенные в России из-за коронавируса нового штамма, планируется в три этапа, заявила в среду руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где граждане контактируют друг с другом", - сказала Попова на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.

По ее словам, при снятии ограничений губернаторам регионов необходимо будет оценить три фактора.

По решению Роспотребнадзора будет обращено внимание на темпы прироста новых случаев коронавируса, показатель охвата тестирования и свободный коечный фонд.

Попова подчеркнула, что ситуация должна оцениваться ретроспективно, что связано с инкубационным периодом коронавируса в 2 недели.

Согласно разработанным рекомендациям, на первом этапе россиянам позволят заниматься спортом на улице. Кроме того, заработают небольшие магазины и предприятия сферы услуг.

На втором этапе будут разрешены семейные прогулки на улице, открыты магазины и большие учреждения сферы услуг. На третьем этапе откроют парки и скверы, гостиницы.

При этом Попова подчеркнула, что останутся требования социального дистанцирования.

Руководитель Роспотребнадзора заявила о важности введения масочного режима в регионах, что будет способствовать снижению количества заболевших коронавирусом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova