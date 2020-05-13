Глава Минздрава России рассказал, что Михаил Мишустин идет на поправку

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. Глава правительства России Михаил Мишустин постепенно идет на поправку, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

"Он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете: сегодня состояние его здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс", - сказал Мурашко журналистам.

У Михаила Мишустина коронавирус подтвердился в конце апреля.

В этот день он доложил президенту России Владимиру Путину, что тест на коронавирус дал положительный результат, в связи с этим он вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения. Исполняющим обязанности главы кабмина был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Коронавирус также был выявлен у ряда других высокопоставленных российских чиновников, в том числе, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova