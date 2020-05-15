Биолог назвала самую уязвимую для COVID-19 группу крови

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова рассказала о том, кто, прежде всего, находится в группе риска, сколько времени проходит с момента заражения коронавирусом до появления симптомов, а также о работе над вакциной.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Больше всего подвержены заражению коронавирусом люди со второй группой крови. Об этом, сообщила руководитель российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Специалист пояснила, что на втором месте по степени риска находятся люди первой и третьей группой крови. Реже всего COVID-19 подхватывают люди с четвертой группой крови.

На вопрос, может ли это объясняться тем, что вторая группа крови – самая распространенная, Скворцова ответила, что нужно провести наблюдения.

Комментируя вопрос, сколько дней проходит от заражения вирусом до появления симптомов, Скворцова отметила, что в среднем на это уходит порядка 5 дней.

"Однако нередко случается, что симптомы проявляются через 14 и даже 20 дней после инфицирования. Это определяется состоянием иммунной системы человека", - заявила Скворцова, которую цитирует РИА Новости.

Глава ФМБА также рассказала, как прошли доклинические исследования лекарства от коронавируса. В частности, препарат "Мефлохин" показал, что полностью подавляет действие COVID-19 через 48 часов в очень маленькой дозе. А если его применить до инфицирования, то снижается риск заражения на 50-75%.

Исследования "Мефлохина" на людях демонстрируют, что к концу первой недели 70% проходит инфекция, однако это только предварительные данные. У препарата есть побочные действия, но они легко переносимые.

Согласно официальным данным, по состоянию на 15 мая, число выявленных зараженных коронавирусом в России 262 843. Умерли 2 418 человек.

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