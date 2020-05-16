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МОМ попросила 7 миллионов долларов на помощь мигрантам во время пандемии

© Sputnik / Максим Блинов
Коронавирус - 2020
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200516/30269735.html

В Международной организации по миграции объясняют, что 7 млн долларов запрошенных, но пока не полученных – будут потрачены на поддержку правительств и мигрантов, оставшихся без работы.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Пандемия коронавируса стала катализатором мирового кризиса, который осложнил ситуацию на постсоветском пространстве, говорится в обращении МОМ, опубликованном на сайте ООН. 

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Из-за коронавируса и карантинных мер мигранты остаются без заработка и не могут обеспечивать свои семьи. Часть мигрантов при этом не смогли выехать из России на родину.

В МОМ эту ситуацию назвали "серьезным кризисом", отметив, что она может вызвать рост преступности среди мигрантов или их переход в теневой бизнес.

По итогам переговоров МОМ запросила у ООН средства для помощи мигрантам на сумму в 7 миллионов долларов.

В Международной организации по миграции объясняют, что 7 миллионов долларов – запрошенных, но пока не полученных - будут потрачены на поддержку правительств и мигрантов, оставшихся без работы.

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