COVID-19 за сутки: ни одного нового случая заражения только в Таиланде

За последние 24 часа число инфицированных COVID-19 в мире увеличилось на 100 тысяч и составило более 4,5 миллионов.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Количество людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире, к утру 16 мая, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 4,5 миллиона человек. Прирост заразившихся за сутки составил 100,2 тысячи человек, умерших - 4 783 против 5 268 (утро 15 мая). За 24 часа выздоровели 48 526 (15 мая - 40 374 человек).

За весь период скончались более 307 тысяч пациентов, более 1,63 миллиона человек выздоровели.

В России за минувшие сутки добавилось 10 598 новых случая коронавируса (15 мая эта цифра равнялась 9 974).

Выздоровело за этот же период 4 696 человек.

В Молдове за минувшие сутки выздоровели 64 человека, в больницы страны попали 98 пациентов. Общее число заразившихся вирусом нового типа с момента начала эпидемии составляет 5 тысяч 745 человек. Выздоровели и выписаны из стационаров за этот 2344.

На первом месте по числу инфицированных США, где выявлено 1,44 миллиона зараженных. Россия на втором строчке печального рейтинга (262,8 тысячи). На третьей Великобритания (238 тысяч). На четвертом – Испания (230,1 тысячи), а на пятом — Италия (более 223 тысяч).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 87 559 человек.

Между тем названа страна, где не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки. Это - Тайланд. О положительной статистике сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня не зарегистрировано ни одного нового случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он на брифинге.

Присутствовавшие в зале журналисты и сотрудники аппарата Дома правительства Таиланда встретили слова пресс-секретаря овацией.

Висануйотхин также назвал статистические показатели на 16 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде, как и накануне, 3025 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших – 2 855 человек. В больницах на лечении находятся 114 человек, сообщил он.

Напоминаем, что главное в период пандемии - сохранять все меры предосторожности.

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