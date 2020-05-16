США могут возобновить финансирование ВОЗ, но есть нюансы

В администрации президента США считают, что у ВОЗ есть большой потенциал, несмортя на недостатки в ее работе.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на письмо, адресованное гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу.

Выяснилось, что финансирование будет частичным, аналогично "китайским взносам" в ВОЗ. СМИ сообщает, что администрация президента США готова "пересмотреть" такое решение, если китайские представители увеличат свои взносы. Отмечается, что США видят определенные недостатки в работе ВОЗ, но считают, что у организации есть большой потенциал.

В апреле глава Белого дома Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация президента обвинила организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19. При этом госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Количество людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире, к утру 16 мая, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 4,5 миллиона человек. За весь период скончались более 307 тысяч пациентов, более 1,63 миллиона человек выздоровели.

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