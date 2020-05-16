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Эмблема ВОЗ, архивное фото

США могут возобновить финансирование ВОЗ, но есть нюансы

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Коронавирус - 2020
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200516/30270699/SShA-mogut-vozobnovit-finansirovanie-VOZ-no-est-nyuansy.html

В администрации президента США считают, что у ВОЗ есть большой потенциал, несмортя на недостатки в ее работе.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на письмо, адресованное гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу.

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Выяснилось, что финансирование будет частичным, аналогично "китайским взносам" в ВОЗ. СМИ сообщает, что администрация президента США готова "пересмотреть" такое решение, если китайские представители увеличат свои взносы.  Отмечается, что США видят определенные недостатки в работе ВОЗ, но считают, что у организации есть большой потенциал.

В апреле глава Белого дома Дональд Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация президента обвинила организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19. При этом госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.  

Количество людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире, к утру 16 мая, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 4,5 миллиона человек. За весь период скончались более 307 тысяч пациентов, более 1,63 миллиона человек выздоровели.

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