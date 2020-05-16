Если все пойдет по плану, вакцина от COVID-19 появится уже в августе

Сейчас в России проводят официальные доклинические испытания вакцины, где определяется токсичность, реактогенность и прочие ее свойства.

КИШИНЕВ, 16 мая - Sputnik. Появление официальной вакцины от коронавируса нового типа может произойти в августе этого года. Такое заявление сделал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1" в субботу.

"В августе, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей", — уточнил он.

По его словам, специалисты центра начали разрабатывать вакцину еще в середине февраля — тем более, что в НИЦ Гамалеи есть универсальная платформа, которую раньше использовали на лихорадке Эбола и ближневосточном респираторном синдроме MERS.

Гинцбург также добавил, что инъекция будет вводиться в плечо.

Ранее, в ходе совещания президента России Владимира Путина, гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Ринат Максюков заявил, что в июне будут завершены доклинические исследования эффективности и безопасности вакцины от коронавируса. Также он отметил, что в сентябре этого года планируется ее зарегистрировать.

В настоящий момент вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования.

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