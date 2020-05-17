COVID-19 за сутки: антирекорд США и протесты в Европе

За весь период пандемии в Молдове от коронавируса полностью выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров две 2344 человека.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Продолжаем следить, как развивается ситуация с опасным вирусом в мире и в Молдове.

Согласно данным международной группы волонтеров Worldometers, COVID-19 заразились более 4,7 млн человек (новых случаев более 5 тысяч), его жертвами стали более 311,5 тысяч (364 смерти за сутки). Выздоровели более 1,8 млн пациентов. Немного другие цифры у ВОЗ - более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.

Суточный антирекорд по числу новых зараженных у США - 23 тысячи 488. США занимают первое место по количеству жертв инфекции — более 87 тысяч человек. Далее идут Великобритания, Италия, Франция и Испания.

Быстро ухудшается ситуация в Бразилии: она уже на пятом месте по числу заболевших - 233 142, умерло 15 633 человека, выздоровело 89 672. Страна находится на втором месте по числу умерших за сутки - 816 человек, и новых случаев - 14 919.

Число случаев заражения в Германии за сутки возросло на 583, еще 33 пациента скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

С начала эпидемии в стране выявлено 174 355 случаев заражения коронавирусом нового типа, 7 914 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 153,4 тысячи заразившихся вылечились.

В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, скончались 2 537 пациентов, выздоровели 63 166. Проведено более 6,6 миллиона тестов. За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировано 9200 новых случаев, из них почти 45% - без симптомов, уточняет РИА Новости.

В Молдове, по данным Минздрава страны,в субботу были проведены тысяча 429 тестов на выявление коронавируса, из них 249 - повторные. Всего за весь период пандемии число заболевших COVID-19 граждан составило 5 тысяч 934.

Европа постепенно выбирается из карантина. Послабления, например, действуют в Чехии, Австрии, Германии, Испании, Исландии.

Но не все так однозначно.Во Франции заведения общественного питания и культурные учреждения остаются закрытыми, массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом. По последним данным, число жертв коронавируса в стране составляет 27 625 человек, в больницах остаются 19 432.

Италия с 25 мая откроет тренажерные залы и спортивные центры, с 15 июня возобновится работа кино и театров, объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Из-за пандемии COVID-19 в Швейцарии в настоящий момент запрещены собрания с участием более пяти человек. В этой стране, а также в Германии, Франции и Польше в минувшую субботу прошли акции протеста. В некоторых случаях не обошлось без стычек с полицией.

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