Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом при разговоре

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Ученые из Национальных институтов здравоохранения США установили, что громкая речь также способствует распространению коронавируса, как кашель или чиханье. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает РИА Новости.

Специалисты проанализировали выработку микрокапель, содержащих вирусы, во время разговора с помощью высокоточного лазера. В эксперименте участвовали добровольцы, которых попросили произносить определенные фразы с разной громкостью.

Выяснилось, что за минуту громкого разговора около тысячи содержащих вирусы капель вырываются в окружающую среду и затем могут оставаться в воздухе более восьми, а иногда и 14 минут в зависимости от дополнительных факторов.

При этом ученые отметили, что получили средневзвешенное значение, так как многие пациенты с COVID-19 являются более заразными, а в ротовой полости некоторых больных формируется и выбрасывается в окружающую среду более 100 тысяч капель за минуту разговора.

А в Гонконге ученые опытным путем доказали, что маски (защитные или медицинские) действительно эффективны от коронавирусной инфекции. Такая защита помогает снизить бесконтактную передачу вируса. Опыты исследователи проводили на хомяках, но утверждают, что людям маски тоже помогут.

В эксперименте приняли участие 52 хомяка. Для опытов ученые создали специальную конструкцию: в изолированном помещении между двумя клетками установили перегородки из хирургических масок.

Так, в одной клетке находился один зараженный хомяк, в другой — три здоровых. Так вот, там, где перегородки не было, от больных грызунов заразились восемь из 12 здоровых. В клетках же оборудованных защитной перегородкой, COVID-19 подцепили всего два хомяка. Исходя из этого ученые установили, что если зараженные люди надевают маски, они фактически защищают неинфицированных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova