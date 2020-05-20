Хроника COVID-19: статистика заражений, ошибка Blumberg-а и маски из серебра

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. В мире к настоящему моменту зафиксировано более 4,9 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, свыше 324 тысяч человек скончались, выздоровели более 1,9 млн пациентов, сообщает международная группа волонтеров Worldometers.

Лидером антирейтинга по прежнему остаются США - 1 570 583 заражений (20 289 за сутки), более 93 тысяч летальных исходов (1552 за сутки). Есть и хорошая цифра - 361 180 человек выздоровели.

В Молдове к этому часу известно, что после проведения 1 тысячи 208 тестов, были зафиксированы еще 202 случая заражения.

Общее количество зараженных коронавирусом достигло 6 тысяч 340, 221 человек скончался, активные случаи инфицирования составляют 3 тысячи 411.

В России на сегодняшний день коронавирус диагностировали у 299 941 человека, из них 76 130 выздоровели, 2837 пациентов скончались.

Blumberg, ты не прав!

Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США. Ранее агентство сообщало, что в России лишь 3,8 больничной койки на тысячу населения, в то время как в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среднем 8,2. При этом оригинальные данные с сайта Всемирного банка, ссылку на которые привели дипломаты, прямо противоположные: 8,2 в России против 3,8 в среднем по ОЭСР по сведениям на 2013 год.

Российское посольство в США потребовало от агентства опровержения статьи о коронавирусе в России. В качестве доказательств российская дипмиссия дала ссылки на первоисточники — статистику по России и ОЭСР на сайте Всемирного банка. "Получается, фактически Bloomberg перечислил проблемы стран ОЭСР", — говорится в сообщении посольства. В "Блумберге" еще раз посмотрели на график и "вернули" цифры на место.

Никакие микробы и вирусы нестрашны

В Таджикистане планируют выпускать серебряные защитные маски. Доказано, что ионы серебра обладают защитным свойством и оказывают дезинфекционное воздействие на 650 видов бактерий. Технология производства и эффективности изучается таджикскими учеными, передает Sputnik Таджикистан. "Серебряная" маска способна защищать человека от вирусов в течение 24 часов, это средство защиты не теряет своих качеств даже после стирки.

Новый источник инфекции

Случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме в Нидерландах, сообщает РИА Новости с ссылкой Рейтер.

Министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Фермы, на которых проживает более 20 тысяч норок, находятся в эпицентре вспышки коронавируса в стране. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, однако заявили, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.

Ранее были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми.

Пенджикентский Педагогический институт совместно с учреждением "Маърифатпарвар" приступили к производству как одноразовых, так и многоразовых медицинских масок.

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