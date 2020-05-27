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Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. В Филатовской больнице лечатся более 830 пациентов с COVID-19.

Хроника COVID-19: коронавирус за сутки, консультации для СНГ и пройденный пик

© Sputnik / Алексей Майшев
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1199)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200527/30375229/Khronika-COVID-19-koronavirus-za-sutki-konsultatsii-dlya-SNG-i-proydennyy-pik.html

В материковом Китае за сутки не было зарегистрировано ни одной смерти среди зараженных COVID-19, как распространяется пандемия в мире, читайте в утреннем обзоре.

КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Коронавирусом нового типа заражены более 5,8 млн человек в мире, свыше 350 тысяч - скончались. Выздоровели более 2,4 млн человек, согласно данным американского университета Джона Хопкинса.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (1 млн 681 тысяча 212). Следом идут Бразилия (391 тысяча 222) и Россия (362 тысячи 342). 

Охранник проверяет пассажиров на вокзале в Милане после этапного завершения карантина в Италии.
© AP Photo / Luca Bruno
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В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (266 тысяч 599), Испания (более 236 тысяч), Италия (230 тысяч 555), Франция (более 182 тысяч), Германия (181 тысяча), Турция (158 тысяч 762) и Индия (151 тысяча 850).

По последним данным Минздрава Молдовы, в стране общее число инфицированных covid-19 составило 7 тысяч 305. Лечение на сегодняшний день проходят 3 тысячи 154 пациента.

Без жертв

В материковом Китае за сутки зарегистрировано единственное новое заражение вирусом SARS-CoV-2 и не было ни одной смерти от COVID-19, в то же время выявлено 28 бессимптомных больных, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Консультации для стран СНГ

Специалисты Роспотребнадзора проведут десять онлайн-консультаций для стран СНГ по борьбе с COVID-19, сообщили Sputnik в пресс-службе российской госструктуры.

"Основные темы семинаров включают в себя эпидемиологические и клинические особенности COVID-19, комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий при реагировании на опасные инфекционные болезни, лабораторную диагностику", — уточнили в пресс-службе.

Вирусологическая лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Борьба с COVID-19: новый курс видеоконсультаций Роспотребнадзора для стран СНГ

Ранее Роспотребнадзор уже организовывал подобные видеоконференции. В них приняли участие порядка 40 специалистов органов здравоохранения, научно-исследовательских организаций и лабораторий стран-партнеров.

Эксперты обсудили, как использовать новые программы по мониторингу эпидемиологической ситуации в странах, проводить тестирование населения и отслеживать людей, которые контактировали с заболевшими.

В России пик пройден

Пик распространения коронавируса в России, по мнению специалистов, пройден, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с министром обороны страны Сергеем Шойгу, которая состоялась в формате видеоконференции. 

Как передает РИА Новости, глава российского государства поблагодарил специалистов подразделений Минобороны, которые оказывали Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и другим странам помощь в борьбе с COVID-19.

"Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но, тем не менее, все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире", - заявил Путин в ходе рабочей встречи.

Ион Кику и Олег Васнецов.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Кику поблагодарил Россию за помощь, оказанную Молдове в борьбе с COVID-19

Согласно официальным данным оперативного штаба, в России выявлено 362 342 случая заражения коронавирусом, умерли 3 807 человек. В стране проведено в общей сложности 9,1 миллиона тестов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Организация призвала государства присоединиться к активной борьбе с инфекцией.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1199)


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