COVID-19 за сутки: хроника пандемии, испытание вакцины и карантин "Карпат"

Минобороны РФ отобрало 50 военнослужащих-добровольцев для проведения клинических испытаний вакцины, Италия выходит из карантина, а США возглавили антирейтинг пандемии.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 в мире заразились более 6 378 230 человек, зафиксировано свыше 380 тысяч 240 смертей, число выздоровевших превысило 3 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который аккумулирует поступающую информацию из федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

Антирекорд по числу зараженных принадлежит США. В этой стране сконачлись от последствий инфекции 206 тысяч 180 человек, инфицированы более миллиона 831 тысячи 820 жителей.

Испытано на себе

В России отобраны добровольцы для испытания отечественной вакцины от коронавируса нового типа, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что вакцина уже прошла стадию испытаний на токсичность, безопасность и иммуногенность.

"Отбор добровольцев осуществлялся среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту", — уточнили в ведомстве.

Одно из требований для участников — это отсутствие хронических заболеваний.

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Ранее в Центральном научно-исследовательском институте Минобороны рассказали, что доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции провели на обезьянах и хомяках, исследования показали безопасность препарата.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что без вакцины не получится полностью остановить пандемию. Россия и другие страны мира занимаются разработкой вакцины.

Италия без карантина

С 3 июня в Италии снимается последнее ограничение - на передвижение между регионами.

С этого же числа страна готова принимать граждан стран ЕС и зоны Шенгена без карантина для приезжающих.

В силе пока запрет на скопления людей и массовые мероприятия, остается требование носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Футболистам не повезло

Украинский футбольный клуб "Карпаты" ушел на двухнедельный карантин после того, как в команде было выявлено сразу 25 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

Всего в команде сделано более 60 тестов. Все тренировки ФК отменены, два запланированных на июнь матча чемпионата Украины с участием клуба перенесены. Футболисты, - здоровые и инфицированные, - находятся в самоизоляции под присмотром врачей.

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