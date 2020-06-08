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Врач назвал первый симптом коронавируса

© Sputnik / Ilya Pitalev
Коронавирус - 2020
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5230530
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200608/30113170/coronavirus-pervyi-simptom.html

При отсутствии должного лечения коронавирус поражает бронхи и легкие, что сопровождается спазмами и нехваткой воздуха.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Самым ранним симптомом коронавируса нового штамма является чувство похмелья, заявил телеканалу "Звезда" врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев. 

Самолет.
© Sputnik / Alexey Malgavko
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По словам специалиста, чувство похмелья может свидетельствовать о заражении коронавирусом в том случае, если накануне человек не выпивал.

"Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений - это может говорить о самом начале развития заболевания", - объяснил Зайцев.

Отоларинголог уточнил, что вышеперечисленные симптомы обычно проявляются в первые 2-3 дня заболевания.

Затем коронавирус спускается к трахеям, после чего у человека обычно меняется голос и начинаются приступы удушья, добавил он.

Врач подчеркнул, что при отсутствии должного лечения коронавирус поражает бронхи и легкие, что сопровождается спазмами и нехваткой воздуха. Медик посоветовал при малейших подозрениях на коронавирус обращаться за медпомощью.

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