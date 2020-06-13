Хроника COVID-19 за сутки: Европа ищет вакцину, а коронавирус "не боится" жары

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились более 7,6 млн человек, более 425 тысяч скончались, выздоровели около 4 млн человек.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Согласно данным американского университета Джона Хопкинса,число зараженных COVID-19 в мире (к моменту написания данного обзора) составляло 7 632 802 человека. Из них порядка 3,8 миллиона выздоровели, 425 тысяч 394 погибли.

Мировой лидер по числу заболевших — США (два миллиона 27,5 тысячи случаев), на первом месте по числу жертв коронавируса находятся они же (около 113,8 тысячи смертей). На втором месте по этому показателю находится Великобритания (41,5 тысячи жертв), на третьем — Бразилия (40,9 тысячи);

Общее число зараженных новым коронавирусом в Молдове составляет 11093 человека. Из 366 новых случаев (данные за пятницу, 12 июня) 21 - это медработники. За период эпидемии в республике выздоровели 6229 человек, скончались от осложнений 385.

ВОЗ обеспокоена

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что его беспокоит отсутствие солидарности мирового сообщества в борьбе с коронавирусом.

"Это очень опасный вирус, очень трудно бороться с вирусом такого типа в разобщенном мире", - отметил он,

Гебрейесус подчеркнул, что подобной пандемии мир не знал со времен вспышки гриппа в 1918 году.

Он еще раз подчеркнул, что ВОЗ призывает к национальному единству и глобальной солидарности, что позволит добиться хороших результатов.

Гебрейесус также заявил, что возглавляемая им организация работает над тем, чтобы доступ к вакцине от коронавируса получили "все, кто в ней нуждается".

"Речь идет о глобальном консенсусе, основанном на политической приверженности лидеров. А сейчас этот вирус пользуется разобщением между нами" - подытожил Гебрейесус.

ЕС в поисках вакцины

Ряд государств - членов ЕС попросил Еврокомиссию провести от их имени переговоры о закупке потенциально эффективных вакцин от коронавируса.

По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидес, они поддерживают план Брюсселя по использованию предназначенного для этих целей фонда объемом 2,4 млрд евро. Германия, Франция, Италия и Нидерланды уже самостоятельно запустили переговоры с отдельными фармацевтическими компаниями. Между тем, по мнению Кириакидес, пользу должны получить все 27 стран Евросоюза.

Жара не страшна коронавирусу

В Роспотребнадзоре назвали бессмысленной обработку улиц для борьбы с коронавирусом. Обработке должны подвергаться исключительно контактные поверхности: скамейки, детские площадки, то, с чем может человек руками соприкасаться;

- Жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса. К такому выводу российские специалисты пришли, общаясь с зарубежными коллегами, в том числе из стран, "где температура уже давно держится на высоких цифрах".

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