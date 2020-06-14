COVID-19 за сутки: число зараженных в мире, Европа в поиске вакцины и наш антирекорд

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире по-прежнему высоки, число случаев заражений приближается к 8 миллионам.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 7, 8 миллиона, сообщается на сайте всемирной статистики Worldometer.

По состоянию на 14 июня, COVID-19 выявлен почти у 7 896 000 человек, количество случаев с летальным исходом – более 432 тысяч.

В Соединенных Штатах коронавирус подтвержден у 2 142 224 человек. Скончались 117 527 зараженных.

В Бразилии - 850 796 инфицированных, 42 791 скончавшийся.

В России за сутки зафиксировано 8835 заболевших COVID-19, общее количество случаев возросло до 528964. Наибольшее число зарегистрировано в Москве (1477), Подмосковье (717) и Санкт-Петербурге (256). Умерли 119 человек (за все время – 6948). Выздоровевших 5409, всего выписано уже 280 050 человек.

Ситуация в Молдове

В Молдове подтверждены 11 тысяч 459 случая инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1095 - в Приднестровье.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 48 человек с подозрением на COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 359 человек, 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 911 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 1905 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 476, медсестры - 764, фельдшеры - 103, фармацевты - 20, вспомогательный персонал - 548.

За сутки выписаны 202 человека, а всего выздоровели 6 тысяч 623.

И печальный антирекорд - за эти сутки в Молдове скончались от COVID-19 13 человек.

Республика оказалась на восьмом месте в Европе по числу случаев заражения за последние 24 часа.

А что с вакциной?

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) первым в стране может выпустить вакцину от COVID-19. Планируется, что это произойдет в начале сентября, сообщили в ведомстве. Там напомнили, что их вакцина уже была неофициально испытана на добровольцах из числа разработчиков. Сообщается, что добровольцы чувствуют себя хорошо, иммунитет сформировался.

Министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт с англо-шведской фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 миллионов доз вакцины от коронавируса, заявил глава итальянского ведомства Роберто Сперанца.

По его словам, вакцина будет "предназначена для населения Европы".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Организация призвала государства присоединиться к активной борьбе с инфекцией.

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