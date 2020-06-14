Что происходит с легкими после COVID-19 - разъяснения врача

По словам специалиста, у переболевших коронавирусом происходят структурные изменения, которые требуют длительного восстановления.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Коронавирус нового штамма способен нанести серьезный урон легким человека, заявил пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

Специалист уточнил, что инфекция в первую очередь затрудняет работу дыхательных путей.

По его словам, после заражения коронавирусом в легких наблюдаются фиброзные изменения, характерные и для других заболеваний.

"У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления", – сказал Карабиненко.

Пульмонолог не смог назвать точные сроки восстановления легких у переболевших коронавирусом. Процесс зависит от индивидуальных особенностей организма, пояснил он.

При этом врач обратил внимание, что излечившимся разрешено заниматься дыхательной гимнастикой, также следует придерживаться укрепляющего режима.

"Все будет зависеть от индивидуальной способности каждого человека, который переболел COVID-19. Как это улучшать? Это только само со временем может случиться. После перенесенного свиного гриппа N1H1 (вспышка произошла в 2009-м - ред.) наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении 1,5-2 лет. У некоторых легкие не восстановились до сих пор", – подчеркнул пульмонолог.

Согласно данным от 14 июня, коронавирус выявлен почти у 7,9 миллиона человек во всех странах мира. Заболевание унесло жизни более 432 тысяч пациентов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova