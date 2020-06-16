Хроника пандемии: в Пекине выявлен более "заразный" коронавирус, чем в Ухане

Страны мира продолжают бороться с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями, что известно к этому часу.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число зараженных составило 8 003 021. Скончались, по данным университета, 435 574 человека.

На утро 16 июня первая пятерка наиболее пострадавших стран (умершие/заразившиеся) выглядит следующим образом:

США – 2 113 488 заразившихся.

Бразилия – 888 271

Британия – 298 315

Италия – 237 290

Франция –194 305

В Молдове на данный момент общее число зараженных новым коронавирусом превысило 11 870 человек, летальных исходов 411.

Ориентир для жителей ЕС

Европейская комиссия заявила, что запускает интерактивную платформу Re-Open EU, которая поможет гражданам стран Евросоюза организовать свои путешествия внутри ЕС после снятия там карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Она будет затрагивать ситуацию во всех странах, входящих в Евросоюз, информация будет постоянно обновляться.

Ранее ЕК рекомендовала странам-членам ЕС открыть внутренние границы в союзе с 15 июня. При этом каждая страна определяет для себя сама, когда и с какими странами и как будут открываться границы, а также устанавливает условия и меры для приезжих.

"Агрессивная версия" коронавируса

Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение китайской столицы с другими районами страны, чтобы предотвратить распространение коронавируса, новая вспышка которого была зафиксирована в городе. Такси запрещен выезд за пределы города, этот запрет касается также тех водителей, которые подвозят пассажиров попутно. На выезде из Пекина будут установлены посты контроля над выполнением указания.

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, по всей видимости, значительно заразнее, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в китайском Ухане. Соответствующее заявление сделал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

"Я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане", - цитирует Чжаньцю РИА Новости.

По его словам, в Ухане уведомили о новом вирусе в конце декабря прошлого года, а к 17 января было зафиксировано 62 подтвержденных случая, что весьма схоже с количеством выявленных случаев в Пекине. Правда, сейчас технические возможности намного лучше, а тестов проведено значительно больше.

"Оскар" отложили до лучших времен

Американская киноакадемия перенесла церемонию вручения премий "Оскар". 92-я церемония вручения "Оскаров" должна была состояться 28 февраля 2021 года. И хотя до этого времени еще почти год, из-за пандемии коронавируса ее уже решено перенести на 25 апреля. Номинанты на премию будут объявлены 15 марта 2021 года. Сдвинуты и сроки подачи заявок на премию.

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