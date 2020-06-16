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Ученые обнаружили мощную защиту от коронавируса

© REUTERS / NIAID-IRF
Коронавирус - 2020
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200616/30594931/coronavirus-zashita.html

Ученые проанализировали образцы крови у переболевших легкими и тяжелыми формами коронавируса и выяснили, какую защиту вырабатывает организм.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Ученые из исследовательского института Скриппса (США) обнаружили в крови пациентов, которые выздоровели от COVID-19, антитела, обеспечивающие мощную защиту от коронавирусной инфекции. Об этом пишет издание Science со ссылкой на специалистов из исследовательского института Скриппса в США.

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус.
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ученые выяснили, что у переболевших коронавирусом нового штамма вырабатываются антитела, обеспечивающие мощную защиту от повторного заражения. Согласно результатам исследования, идентифицированы более тысячи различных производящих антитела иммунных клеток, называемых В-клетками. Отмечается, что каждая из них синтезировала различные типы защиты против коронавируса.

Были проанализированы образцы крови у пациентов, переболевших легкими и тяжелыми формами коронавируса. В частности, ученые работали с тестовыми клетками, которые синтезируют рецептор АСЕ2, отвечающий за взаимодействие с вирусом после его попадания в организм человека.

Выполненный специалистами скрининг показал, что даже при небольших количествах некоторые антитела способны эффективно блокировать вирус и предотвратить распространение инфекции в организме.

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