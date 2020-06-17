В России раскрыли подробности испытаний вакцины от коронавируса

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. В Москве началось клиническое исследование вакцины против COVID-19. Об этом сообщили журналистам в Минздраве России.
"Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко", — сообщили в Минздраве.
Тестирование препарата пройдет в двух клиниках российской столицы.
В Минздраве отметили, что потенциальные участники исследования (две группы добровольцев по 38 человек), которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации. Их решение добровольно, их проинформировали о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах. Отозвать согласие можно в любой момент без объяснения причин.
Врачи-исследователи будут контролировать состояние здоровья добровольцев в течение шести месяцев после выписки из стационара.
Препараты были разработаны Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>