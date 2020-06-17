В России раскрыли подробности испытаний вакцины от коронавируса

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против COVID-19.

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. В Москве началось клиническое исследование вакцины против COVID-19. Об этом сообщили журналистам в Минздраве России.

Отмечается, что речь идет о двух формах вакцин -жидкой и лиофилизированной (то есть в виде сухого порошка, который разводят перед введением).

"Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко", — сообщили в Минздраве.

Тестирование препарата пройдет в двух клиниках российской столицы.

В Минздраве отметили, что потенциальные участники исследования (две группы добровольцев по 38 человек), которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации. Их решение добровольно, их проинформировали о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах. Отозвать согласие можно в любой момент без объяснения причин.

Врачи-исследователи будут контролировать состояние здоровья добровольцев в течение шести месяцев после выписки из стационара.

Препараты были разработаны Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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