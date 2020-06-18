Хроника пандемии: COVID за сутки, ВОЗ против препарата, антипример Швеции

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Страны мира продолжают борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. Общее число выздоровевших - более 4,3 миллиона, выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру на утро 18 июня превысило 8,3 миллиона человек, скончалось более 448 тысяч, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего инфицированных в США - 2 163 290, далее идут Бразилия – (955 тысяч 377), Британия (300 тысяч 717), Италия (237 тысяч 828) и Франция (194 тысячи 805).

В России за все время пандемии зарегистрировали 552 549 случаев заражения, более 303 тысяч человек уже излечились, свыше 7,4 тысячи скончались.

В Молдове общее число заражения вирусом с начала эпидемии достигло 12732 случаев. Активными являются — 5222. По данным Минздрава, выздоровели 7077 человек, летальных исходов 433. По словам молдавского премьера Иона Кику, процент смертности от COVID-19 в республике составляет 3,6%, а на мировом уровне - 6,5%.

Теперь без гидроксихлорохина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом на брифинге сообщила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо. Такое решение было принято после того, как эксперты пришли к выводу, что препарат может вызвать проблемы с сердцем у некоторых пациентов. Кроме того, считают эксперты ВОЗ, препарат не дает никакой пользы в качестве медицинской помощи для снижения смертности от COVID-19.

Ранее ВОЗ уже приостанавливала использование гидроксихлорохина в тестах солидарности лекарств для борьбы с COVID-19. После предварительных исследований лекарство вернули на испытания с указанием, что его тесты можно проводить только под наблюдением врачей.

Ситуация в Швеции

В то время, как внутри Европы вновь открываются границы, семь стран запретили шведам въезд, а все потому, что в самой Швеции вспышка коронавирусной инфекции набирает большие обороты. Число погибших от последствий COVID-19 превысило в этой стране 5 тысяч человек. Напомним, Швеция не вводила весной режимы ЧП и не принимала жестких ограничительных мер. Как итог - число случаев заражения коронавирусом превысило 53 тысячи человек.

У здания парламента Швеции приспущены флаги, в зале непривычно мало людей. Соблюдая социальную дистанцию, депутаты проводят минуту молчания, передает vesti.ru

"Эта минута посвящена всем тем, кто потерял работу, здоровье, жизнь. А также тем, кто пережил потерю близкого человека. Прежде, чем мы продолжим борьбу с пандемией, мы вместе отдадим дань их страданиям, их жертве", — говорит спикер парламента Швеции Андреас Норлен.

Сейчас в этой стране на 100 тысяч жителей приходится 545 заразившихся - это значительно больше, чем в соседних странах. Самая высокая смертность - более 4% - зафиксирована в у людей старше 70 лет, около 40% всех умерших проживали в домах престарелых.

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