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Лаборатория.

Антитела к коронавирусу: ученые заинтересовались их "сроком жизни"

© Sputnik / Сергей Пятаков
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1390)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200618/30617422/uchenye-rasskazali-ob-ustoychivosti-antitel-k-koronavirusu.html

Специалисты опасаются, что у переболевших COVID-19 "часовые иммунной системы" исчезают из организма в течение месяца после выздоровления.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Исследователи США и Китая поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, так как антитела к COVID-19 являются очень неустойчивыми. Статью экспертов публикует портал medRxiv.org.

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Специалисты подробно изучили данные по появлению иммунитета у медиков Уханя: врачи и медсестры контактировали с пациентами исключительно на ранней стадии появления коронавирусной инфекции нового типа.

В результате выяснилось, что антитела появились только у четырех процентов из 23 тысяч человек, хотя доля переболевших составляла примерно 25 процентов.

"У людей вряд ли могут выработаться антитела против этого вируса на долгое время", - отмечается в статье.

Специалисты уверены в том, что более чем у 10% переболевших коронавирусом антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1390)

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