Вакцина Минобороны России защитит от COVID-19 на два года

Клинические испытания вакцины на 18 добровольцах стартовали 18 июня, предполагается, что они будут завершены к концу июля.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Вакцина от коронавируса, клинические испытания которой на добровольцах проводят Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, сможет защитить человека от COVID-19 на срок около двух лет и более. Об этом заявил директор Центра Александр Гинцбург.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург.

"Вакцина вводится дважды. Причем один и тот же ген вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени", – сказал Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, доказать длительное действие препарата удалось доказать при совместной работе НИЦ и медучреждений Минобороны РФ в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола.

"Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном (усиливающем) варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период", – уточнил эксперт.

По словам Александра Гинцбурга, массовая вакцинация населения России потребует выпуска до 70 миллионов доз вакцины.

"Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача – необходимость выпуска порядка 50-60, а, возможно, и 70 миллионов доз данного препарата", – сказал он.

Испытания российской комбинированной векторной вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных прошли в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России, клинические испытания на добровольцах начались 18 июня на базе госпиталя имени Бурденко. Первая группа участников эксперимента из 18 человек была провакцинирована: девять человек получили один компонент вакцины, вторая половина – другой. Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. 26 мая на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что клинические исследования вакцины планируется завершить до конца июля.

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