Ученые: коронавирус пришел в Китай задолго до объявленной в декабре эпидемии

Американские исследователи выяснили, что патоген появился в Китае еще летом 2019 года, точнее, в августе.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Специалисты из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США нашли основания для утверждения, что коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться в Китае еще летом прошлого года.

Согласно их выводам, заболевание "гуляло" по китайском городу Ухань в провинции Хубэй уже в августе 2019-го.

Такие результаты удалось получить после анализа заполненности больничных парковок за 2018-й и 2019-й.

В частности, в 2018-м у больниц Уханя парковался в среднем 171 автомобиль. Однако с августа прошлого года загруженность резко выросла на 90%.

Ученые также проанализировали поисковые запросы жителей Уханя. Оказалось, что чаще всего в сервисе Baidu запрашивалась информация о кашле и диарее, которые относятся к симптомам коронавируса.

К вечеру понедельника в Молдове подтверждены 14 тысяч 363 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

В тяжелом состоянии находятся 465 человек, 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные госпитализированные - в состоянии средней степени тяжести.

В Молдове от последствий COVID-19 погибли 480 человек.

На сегодняшний день подтверждены 2 тысячи 200 случаев заражения среди работников системы здравоохранения.

За сутки выздоровели еще 123 человека, а всего выписаны 8 тысяч 19.

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