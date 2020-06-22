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Медицинские работники в защитной одежде у пациента с коронавирусом в больнице Уханьского университета.

Ученые: коронавирус пришел в Китай задолго до объявленной в декабре эпидемии

© AP Photo / Xiong Qi / Xinhua
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1417)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200622/30660994/covid-coronavirus-kitai-leto.html

Американские исследователи выяснили, что патоген появился в Китае еще летом 2019 года, точнее, в августе.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik.  Специалисты из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США нашли основания для утверждения, что коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться в Китае еще летом прошлого года.

Аэропорт
© CC0 / Pixabay / SpencerWing
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Согласно их выводам, заболевание "гуляло" по китайском городу Ухань в провинции Хубэй уже в августе 2019-го.

Такие результаты удалось получить после анализа заполненности больничных парковок за 2018-й и 2019-й.

В частности, в 2018-м у больниц Уханя парковался в среднем 171 автомобиль. Однако с августа прошлого года загруженность резко выросла на 90%.

Ученые также проанализировали поисковые запросы жителей Уханя. Оказалось, что чаще всего в сервисе Baidu запрашивалась информация о кашле и диарее, которые относятся к симптомам коронавируса.

К вечеру понедельника в Молдове подтверждены 14 тысяч 363 случаев инфицирования коронавирусом нового типа.

Лаборатория.
© Sputnik / Сергей Пятаков
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В тяжелом состоянии находятся 465 человек, 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные госпитализированные - в состоянии средней степени тяжести.

В Молдове от последствий COVID-19 погибли 480 человек.

На сегодняшний день подтверждены 2 тысячи 200 случаев заражения среди работников системы здравоохранения.

За сутки выздоровели еще 123 человека, а всего выписаны 8 тысяч 19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1417)

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