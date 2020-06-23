COVID-19 за сутки: хроника пандемии, прогноз главы ВОЗ и новая группа риска

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Мир продолжает борьбу с коронавирусом нового типа и его последствиями. Начнем с хорошей новости: растет количество вылечившихся. Во вторник утром стало известно, что справились с инфекцией 4,5 миллиона человек. Самое большое число выздоровевших выявлено в США — 640 198 человек, и в Бразилии — 601 736 человек.

Что касается печальной статистики, то тут разные цифры. На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру на утро 23 июня составило 8 860 331 человек, скончались – 465 740.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 4 370 519, следом идет Европа – 2 543 778. За последние сутки в мире выявили свыше 183 тысяч новых случаев заражения COVID-19 и 471 640 летальных исходов.

В то же время университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает о 9 079 452 выявленных случаях и 469 239 умерших.

Безвреден, но неэффективен

Национальные институты здравоохранения США (NIH) решили прекратить клинические испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства против коронавируса, говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) пришел к выводу о том, что, хотя препарат не наносит вреда, "крайне маловероятно, что он принесет пользу госпитализированным пациентам с COVID-19".

Коронавирус в штабе

Коронавирусом заразились еще два сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа, участвовавшие в организации первого массового митинга президента США со своими сторонниками. Мероприятие прошло 20 июня в городе Талса в штате Оклахома, в нем участвовали несколько тысяч человек.

По словам официального представителя штаба, оба сотрудника находились на митинге в Талсе, при этом все время носили защитные маски. В ходе тестов перед началом митинга коронавирус был выявлен у шести сотрудников предвыборного штаба Трампа.

Группа крови имеет значение

Независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в университетах Ирана подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания коронавирусной инфекции. Ученые пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители группы крови А (вторая группа).

Менее всего подвержены осложнениям носители группы O (первая). Для двух других групп крови — В (третья) и AB (четвертая) — риск тяжелой болезни больше, чем для первой группы, но меньше, чем для второй.

Кризис за кризисом

Неутешительные прогнозы дал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус. Он считает, что мир не скоро справится с COVID-19.

"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия", - заявил он, выступая на виртуальном форуме здравоохранения, организованном ОАЭ.

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