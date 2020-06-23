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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве

ВОЗ призвала усилить производство дексаметазона

© Sputnik / Alexey Vitvitsky
Коронавирус - 2020
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200623/30672580/Esche-bolshe-obema-VOZ-prizvala-usilit-proizvodstvo-deksametazona.html

Глава ВОЗ подчеркнул, спрос на дексаметазон, показавший эффективность в лечении тяжелых пациентов с новым коронавирусом, превышает предложение.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал сконцентрироваться на производстве дексаметазона, показавшего эффективность в лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19, и равномерно распределять лекарство по всему миру.

"Недавние исследования, показывающие, что стероидный препарат дексаметазон имеет потенциал для спасения жизней критически больных пациентов с COVID-19, дают нам причину для празднования. Следующий вызов будет заключаться в наращивании производства и быстрого и равного распределения дексаметазона по всему миру", - отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус также заявил, что в мире спрос на лекарство после его успешных испытаний в Великобритании при лечении коронавируса уже вырос.

Specialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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"К счастью, это недорогое лекарство и существует множество производителей дексаметазона по всему миру, которые уверены, что смогут увеличить производство", - пояснил Гебрейесус.

Дексаметазон используется больше полувека в качестве противовоспалительного средства, его также применяют в онкологии. Ранее его применение показало положительные результаты при лечении пациентов с тяжелой формой коронавируса, а вот на болевших легкой формой COVID-19 препарат не оказал такого воздействия.

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