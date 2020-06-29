В Молдове подтверждены еще 107 случаев инфицирования коронавирусом

Общее количество инфицированных COVID-19 в Молдове, по данным Министерства здравоохранения, составило 16 тысяч 357.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 107 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из них 8 — в Приднестровье, сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 16 тысяч 357. По данным ведомства, за последние сутки были проведены 745 тестов, в том числе 563 первичных. Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 5 сотрудников системы здравоохранения. Общее количество выздоровевших пациентов достигло 9 тысяч 229 человек.

Также в Минздраве сообщили еще о 3 случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 533.

Наш антирекорд

За всю минувшую неделю профильное министерство республики отрапортовало о 2 тысячах 50 новых случаях заражения коронавирусом в период с 22 по 28 июня. Таким образом, Молдова уже третью неделю подряд остается в топе по заболеваемости COVID-19.

Если провести простой арифметический расчет, получится, что на один миллион граждан республики приходится 585 случаев заражения. В предыдущую неделю с 15 по 21 июня в стране зарегистрировали 2 тысячи 460 случаев инфицирования вирусом нового типа. С 8 по 14 июня этот показатель составил 2 тысячи 40 новых случаев.

На втором месте по статистике заболеваемости на миллион населения находится Швеция, за ней следует Северная Македония.

Между тем, наша республика занимает третье место на европейском континенте по числу смертности от коронавируса. В нашей республике с расчетом на миллион населения приходится 16 граждан, скончавшихся от осложнений COVID-19.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 15 июля.

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