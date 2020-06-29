ВОЗ объявила об ускорении распространения коронавируса

Во вторник будет 6 месяцев с того момента, когда ВОЗ получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Распространение пандемии коронавируса нового штамма ускоряется, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус во время брифинга в Женеве.

"На глобальном уровне распространение пандемии ускоряется", - сказал Гебреисус.

В Организации отметили, что всего за полгода число инфицированных коронавирусом достигло 10 миллионов человек, 500 тысяч скончались.

"Завтра (30 июня - ред.) будет 6 месяцев с того момента, когда ВОЗ получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае. Знаменательная дата совпадает с достижением 10 миллионов случаев заражения COVID-19 и 500 тысячами смертей", - сказал он.

Согласно данным на 29 июня, коронавирус выявлен у 10,3 миллиона граждан по всему миру. Жертвами заболевания стали свыше 505 тысяч пациентов. При этом врачам удалось вылечить почти 5,6 миллиона человек.

Лидерами по числу зараженных коронавирусом в мире являются США, где зарегистрировано 2,6 миллиона больных.

На втором месте находится Бразилия с 1,3 миллиона инфицированных. Замыкает тройку Россия, в которой коронавирус обнаружен у 641 тысячи граждан.

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