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Профилактические меры против распространения коронавируса, архивное фото

ВОЗ объявила об ускорении распространения коронавируса

© AFP 2020 / EVARISTO SA
Коронавирус - 2020
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200629/30764422/voz-koronavirus-.html

Во вторник будет 6 месяцев с того момента, когда ВОЗ получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Распространение пандемии коронавируса нового штамма ускоряется, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус во время брифинга в Женеве.

"На глобальном уровне распространение пандемии ускоряется", - сказал Гебреисус.

В Организации отметили, что всего за полгода число инфицированных коронавирусом достигло 10 миллионов человек, 500 тысяч скончались.

"Завтра (30 июня - ред.) будет 6 месяцев с того момента, когда ВОЗ получила первые сообщения об очаге неизвестного типа пневмонии в Китае. Знаменательная дата совпадает с достижением 10 миллионов случаев заражения COVID-19 и 500 тысячами смертей", - сказал он.

Согласно данным на 29 июня, коронавирус выявлен у 10,3 миллиона граждан по всему миру. Жертвами заболевания стали свыше 505 тысяч пациентов. При этом врачам удалось вылечить почти 5,6 миллиона человек.

Specialiștii Departamentului Anesteziologie şi Terapie Intensivă de la Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
В Молдове подтверждены еще 107 случаев инфицирования коронавирусом

Лидерами по числу зараженных коронавирусом в мире являются США, где зарегистрировано 2,6 миллиона больных.

На втором месте находится Бразилия с 1,3 миллиона инфицированных. Замыкает тройку Россия, в которой коронавирус обнаружен у 641 тысячи граждан.

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