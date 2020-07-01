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Медики в борьбе с коронавирусом

COVID-19 за сутки: хроника пандемии, испытание вакцины и предупреждение ВОЗ

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Коронавирус - 2020
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200701/30782584/COVID-19-za-sutki-khronika-pandemii-ispytanie-vaktsiny-i-preduprezhdenie-VOZ.html

Темпы распространения коронавируса в мире по-прежнему не спадают. По показателям распространения COVID-19 в первую тройку входят США, Бразилия и Россия.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. По состоянию на утро 1 июля, количество выявленных инфицированных COVID-19 на планете составляет 10 590 953. Жертвами пандемии стали 514 021 человек,  таковы данные университета Джонса Хопкинса, который ведет онлайн-мониторинг на основе данных федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе, где лечат пациентов с COVID-19
© Sputnik / Денис Абрамов
Новые данные Минздрава: в стране подтверждены 256 новых случаев COVID-19

В тройку лидеров по показателям распространения инфекции входят США, Бразилия и Россия.

В США число подтвержденных случаев заражения выросло до 2 727 853, количество смертей – 130 122.

Бразилия занимает второе место с 1 408 486 инфицированными. Количество случаев с летальным исходом в этой латиноамериканской стране – 59 656. В России COVID-19 диагностирован у 647 849 человек. Умерли 9 320 пациентов.

ВОЗ обращает внимание

Вирус все еще быстро распространяется, большинство людей по-прежнему к нему восприимчивы, мир находится в новой и опасной фазе пандемии COVID-19, предупредила эксперт ВОЗ Мелита Вуйнович.

Большинство стран Европейского региона сейчас меняет меры по физическому дистанцированию и смягчает ограничения, исходя из их эпидемиологической ситуации и других критериев, соответствующих ранее представленным рекомендациям ВОЗ для переходной фазы, включая оценку приемлемости мер со стороны населения.

Самолет AirMoldova
© Sputnik / Игорь Взоров
С 1 июля молдавские авиакомпании возобновляют регулярные рейсы из Кишинева

Но эксперт предупреждает, что не надо забывать – снижение заболеваемости – это всего лишь результат принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не ход развития эпидемиологического процесса.

"Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертелен, и большинство людей все еще к нему восприимчивы", - предостерегает представитель ВОЗ.

Евросоюз открыт, но не полностью

Евросоюз не планирует снимать с 1 июля ограничения на въезд для граждан США, России и многих других государств. По информации СМИ, послабления коснутся 14 стран: Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Черногории, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Что касается внутренних границ Шенгенской зоны, то они были открыты еще 15 июня.

Успешные пробы

Испытания вакцины от коронавируса, которые российский Национальный  исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи проводит совместно с Минобороны РФ, проходят успешно. Как сообщает газета минобороны РФ "Красная Звезда", у второй группы добровольцев, которым препарат был введен 23 июня, отличное самочувствие. Через две недели испытуемым будет введен второй компонент вакцины. Клинические испытания планируется завершить до конца июля.

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