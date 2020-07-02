COVID-19 за сутки: хроника пандемии, разработка вакцины и потери туризма

По оценкам экспертов, потеря каждого 1 миллиона долларов доходов от туризма обернется для государств потерями в 2-3 миллиона долларов с учетом неурядиц в других отраслях экономики.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 10,6 миллиона человек, скончалось 515 646 по данным университета Джонса Хопкинса (США).

В мире проведено в общей сложности 6 032 381 тест.

В тройку лидеров по показателям распространения инфекции входят США, Бразилия и Россия.

В США число подтвержденных случаев заражения выросло до 2 779 953, количество смертей – 130 798.

Бразилия занимает второе место с 1 453 369 инфицированными. Количество случаев с летальным исходом в этой латиноамериканской стране составляет 60 713. В России COVID-19 диагностирован у 654 405 человек. Умерли 9 536 пациентов.

А что с иммунитетом к ковид?

Роспотребнадзор изучает иммунитет населения к SARS-CoV-2 в 23 российских регионах с различной эпидемиологической ситуацией.

"В июне исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции проведено в пилотных регионах - в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае", - сообщается на сайте ведомства. В общей сложности в пилотных регионах РФ обследовано 8168 человек, из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтеров в Хабаровском крае.

Разработка вакцин

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что в настоящее время в мире осуществляется разработка 141 вакцины от коронавируса нового типа. Он отметил, что ведущих кандидатов на разработку инъекций, вероятно, от успеха отделяют месяцы.

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"Рассмотрим жизненно важную роль, которую международное сотрудничество уже играет в разработке вакцины от COVID-19. Это началось вскоре после того, как информация о секвенировании штаммов коронавируса была распространена в сети, сейчас 141 вакцина находится в разработке. Ведущие кандидаты, возможно, находятся в месяцах от успеха. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся", - говорится в статье Гебрейесуса, опубликованной в газете Washington Post.

Потери туризма из-за пандемии

ООН оценила потери мирового туризма от пандемии в 3,3 триллиона долларов. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию.

"Согласно пессимистичному сценарию, 12-месячный сбой в секторе международного туризма приведет к потерям в 3,3 триллиона долларов, что составляет 4,2% мирового ВВП", - отмечают эксперты ООН.

По из мнению,восстановление сектора будет осуществляться непросто: этот процесс могут значительно замедлить ограничительные меры, все еще действующие в ряде стран в связи с пандемией коронавируса, а также снижение располагаемого дохода потребителей и низкий уровень доверия.

Несмотря на то, что туризм постепенно возобновляется в ряде стран, во многих государствах он "застопорился", констатируют эксперты.

По оценкам экспертов, потеря каждого 1 миллиона долларов доходов от туризма обернется для государств потерями в 2-3 миллиона долларов с учетом неурядиц в других отраслях экономики.

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