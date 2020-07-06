ВОЗ прокомментировала ситуацию с новыми вспышками коронавируса

Перспективы второй волны заражения основаны на понимании того, что это респираторный вирус, быстрее распространяются среди тесных групп людей, а также при более низкой температуре.

КИШИНЕВ, 6 июл - Sputnik. Ситуация с COVID-19, наблюдаемая сейчас в ряде стран, является повторным пиком заболеваемости, а не второй волной, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, выступая на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН.

"То, что происходит сейчас во многих странах, – это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени", – цитирует Райана РИА Новости.

Эксперт отметил, что страны могут оказаться в ситуации, когда будет высокая эндемичность нового вируса или постоянный уровень заболеваемости, возможно, даже более высокий, чем хотелось бы.

Райан подчеркнул, что уверенности в том, что будет вторая волна заражения, нет.

"Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы", – подчеркнул он.

Райан добавил, что перспективы второй волны заболевания основаны на понимании того, что это респираторный вирус, а такие вирусы зависят от сезонных движений населения, быстрее распространяются среди тесных групп людей, а также при более низкой температуре.

Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусной инфекцией и продолжить принимать меры для сдерживания распространения COVID-19.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 17 тысяч 906.

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