Новый прогноз ученых о COVID-19: что нас ждет в ближайшее десятилетие

Новая инфекция будет передаваться от животного человеку, как произошло с COVID-19, считают ученые, но неизвестно, когда это произойдет.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. В ближайшие десять лет мир может накрыть эпидемия нового коронавируса, заявил ежедневной газете The Straits Times руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьф.

Специалист полагает, что новая инфекция будет передаваться от животного человеку, как произошло с COVID-19.

Самым пессимистичным прогнозом ученый считает обратное заражение летучих мышей, которые переносят инфекцию бессимптомно.

Линьф отметил, что именно летучие мыши могут передавать заболевание как другим животным, так и человеку, а их обитание во многих местах Земли является поводом для опасений.

В то же время ученый не смог спрогнозировать, когда именно появится новый коронавирус. Также он не пояснил, насколько вспышка будет опаснее и смертоноснее COVID-19.

Пандемия коронавируса

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре 2019-го. Заболевание вызывает ранее неизвестный штамм SARS-CoV-2. Инфекция перешла к человеку от летучих мышей через панголинов.

За полгода инфекция распространилась по всему миру, в связи с чем ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Согласно статистике от 7 июля, в мире коронавирусом болеет более 11,76 миллиона жителей. Жертвами заболевания стали свыше 541 тысячи пациентов.

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