В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Пандемия COVID-19 усугубила неравноправие в отношениях как внутри стран, так и между государствами.
По ее завершении мир ожидают два сценария, пишет генсек ООН Антониу Гутерриш в издании Aftonbladet.
Один, "оптимистический" предполагает, что государствам удастся справиться с эпидемиологической ситуацией. Северные страны разработают перспективный план восстановления, а развивающиеся - получат помощь.
При этом Гутерреш выразил надежду, что вакцину от коронавируса создадут в течение девяти месяцев и она станет доступной для всех. По его мнению, если события будут развиваться так, а экономика будет укрепляться, то мир будет двигаться в направлении, чтобы через два-три года вернуться к нормальному состоянию.
Однако есть и худший вариант развития дальнейших событий.
"Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия", - подчеркивается в статье.
Кроме того, по мнению Гутерреша, каждая страна будет жить самостоятельно, а мир не сумеет организовать единое управление для решения общих проблем. В результате, предупреждает генсек ООН, может наступить глобальная депрессия, которая продлится минимум пять-семь лет, прежде чем сформируется "новая нормальность".
В статье подчеркивается, что сейчас трудно понять, в каком именно направлении двигается мир, но нужно делать все возможное и готовиться к худшему варианту.
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Пандемия должна показать, что нужно изменить поведение, а разделение сейчас опасно для всех.
Справиться с общемировыми трудностями можно, по словам генсека ООН, только при помощи более крепких институтов глобального управления и при помощи международного сотрудничества.
Гутерреш пояснил, что следует пересмотреть сегодняшние методы межгосударственного сотрудничества, в рамках которого более тесно будут работать ООН и ее органы, Всемирный банк, а также МВФ и региональные организации.
Кроме того, генсек ООН призвал мировых лидеров сплотиться, дабы решить проблемы мира, и обеспечить возможность международным организациям действовать и успешно пройти "испытание нашего времени".
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