В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, трудно понять, в какую сторону сейчас движется мир, но необходимо сделать всё ради первого сценария. И подготовиться хорошенько, чтобы негативный сценарий не застал врасплох.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Пандемия COVID-19 усугубила неравноправие в отношениях как внутри стран, так и между государствами.

По ее завершении мир ожидают два сценария, пишет генсек ООН Антониу Гутерриш в издании Aftonbladet.

Один, "оптимистический" предполагает, что государствам удастся справиться с эпидемиологической ситуацией. Северные страны разработают перспективный план восстановления, а развивающиеся - получат помощь.

При этом Гутерреш выразил надежду, что вакцину от коронавируса создадут в течение девяти месяцев и она станет доступной для всех. По его мнению, если события будут развиваться так, а экономика будет укрепляться, то мир будет двигаться в направлении, чтобы через два-три года вернуться к нормальному состоянию.

Однако есть и худший вариант развития дальнейших событий.

Он подразумевает, что страны не станут объединяться перед лицом эпидемии, начнут возникать новые вспышки вируса, затянется работа над вакциной, либо ее смогут получить только "обеспеченные" страны.

"Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия", - подчеркивается в статье.

Кроме того, по мнению Гутерреша, каждая страна будет жить самостоятельно, а мир не сумеет организовать единое управление для решения общих проблем. В результате, предупреждает генсек ООН, может наступить глобальная депрессия, которая продлится минимум пять-семь лет, прежде чем сформируется "новая нормальность".

В статье подчеркивается, что сейчас трудно понять, в каком именно направлении двигается мир, но нужно делать все возможное и готовиться к худшему варианту.

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Пандемия должна показать, что нужно изменить поведение, а разделение сейчас опасно для всех.

Справиться с общемировыми трудностями можно, по словам генсека ООН, только при помощи более крепких институтов глобального управления и при помощи международного сотрудничества.

Гутерреш пояснил, что следует пересмотреть сегодняшние методы межгосударственного сотрудничества, в рамках которого более тесно будут работать ООН и ее органы, Всемирный банк, а также МВФ и региональные организации.

Кроме того, генсек ООН призвал мировых лидеров сплотиться, дабы решить проблемы мира, и обеспечить возможность международным организациям действовать и успешно пройти "испытание нашего времени".

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