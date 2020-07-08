COVID-19 за сутки: хроника пандемии, протесты в Сербии и выход США из ВОЗ

Во всем мире продолжается борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2, который провоцирует заболевание COVID-19: с начала пандемии инфекция выявлена почти у 12 миллионов человек.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире растет, COVID-19 выявлен у 11 798 678 человек, скончалось 543 535 человек, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса (США). У Всемирной организации здравоохранения несколько другие цифры, но и они демонстрируют, что ситуация остается серьезной. По данным ВОЗ, количество зараженных составило 11 500 302, скончались 535 759 человек.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 5 915 551, следом идет Европа – 2 809 848. За последние сутки в мире выявили 172 512 новых случаев заражения COVID-19 и 3 419 летальных исходов.

В Молдове, по данным министерства здравоохранения, общее количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 составило 18 тысяч 141.

Общее число выздоровевших достигло 11 тысяч 241, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 603. К вечеру вторника были зафиксированы еще 5 смертей. У всех скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания.

Беспорядки в Белграде

В центре Белграда в ночь на среду произошли массовые беспорядки, после того как президент Сербии Александр Вучич заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом, передает РИА Новости. Есть задержанные и раненые.

Наиболее радикальные демонстранты нападали на полицейские кордоны, смогли проникнуть в холл здания парламента Сербии, сожгли три полицейских автомобиля и несколько мусорных контейнеров. Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства.

Организаторами протестной акции выступила группа оппозиционных партий, объявивших бойкот прошедшим в стране 21 июня парламентским выборам.

Оппозиция обвиняет власти во главе с Вучичем в несвоевременности проведения этих выборов, а также в выдаче разрешений на многие массовые спортивные и иные мероприятия, где невозможно было соблюсти меры социального дистанцирования, о чем ранее предупреждали эксперты.

Вучич до сих пор все обвинения отвергал.

США без ВОЗ

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о том, что страна вышла из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года. Ранее глава Белого дома заявлял, что организация отказалась проводить требуемые реформы.

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При этом кандидат в президенты США демократ Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах восстановит членство страны в организации.

Угроза мозгу

Британские ученые предупреждают о серьезных осложнениях, которые COVID-19 может вызывать в работе мозга. Сотрудники Университетского колледжа Лондона описали 43 случая, в ходе которых у пациентов с COVID-19 возникли серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз. Исследователи говорят о возможных повреждениях мозга как следствии заболевания.

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