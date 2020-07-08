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Меры безопасности и профилактика COVID-19 в аэропорту Стамбула, иллюстративное фото

COVID-19 за сутки: хроника пандемии, протесты в Сербии и выход США из ВОЗ

© REUTERS / Murad Sezer
Коронавирус - 2020
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200708/30855527/COVID-19-za-sutki-khronika-pandemii-protesty-v-Serbii-i-vykhod-SShA-iz-VOZ.html

Во всем мире продолжается борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2, который провоцирует заболевание COVID-19: с начала пандемии инфекция выявлена почти у 12 миллионов человек.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире растет, COVID-19 выявлен у 11 798 678 человек, скончалось 543 535 человек, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса (США). У Всемирной организации здравоохранения несколько другие цифры, но и они демонстрируют, что ситуация остается серьезной. По данным ВОЗ, количество зараженных составило 11 500 302, скончались 535 759 человек.

Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде носит золотую защитную маску на фоне распространения коронавируса
© REUTERS / STRINGER
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Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 5 915 551, следом идет Европа – 2 809 848. За последние сутки в мире выявили 172 512 новых случаев заражения COVID-19 и 3 419 летальных исходов.

В Молдове, по данным министерства здравоохранения, общее количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 составило 18 тысяч 141.

Общее число выздоровевших достигло 11 тысяч 241, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 603. К вечеру вторника были зафиксированы еще 5 смертей. У всех скончавшихся пациентов были сопутствующие заболевания.

Беспорядки в Белграде

В центре Белграда в ночь на среду произошли массовые беспорядки, после того как президент Сербии Александр Вучич заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом, передает РИА Новости. Есть задержанные и раненые.

Улицы Пандемии, Ереван, архивное фото.
© Sputnik / Aram Nersesyan
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Наиболее радикальные демонстранты нападали на полицейские кордоны, смогли проникнуть в холл здания парламента Сербии, сожгли три полицейских автомобиля и несколько мусорных контейнеров. Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства.

Организаторами протестной акции выступила группа оппозиционных партий, объявивших бойкот прошедшим в стране 21 июня парламентским выборам.

Оппозиция обвиняет власти во главе с Вучичем в несвоевременности проведения этих выборов, а также в выдаче разрешений на многие массовые спортивные и иные мероприятия, где невозможно было соблюсти меры социального дистанцирования, о чем ранее предупреждали эксперты.

Вучич до сих пор все обвинения отвергал.

США без ВОЗ

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о том, что страна вышла из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года. Ранее глава Белого дома заявлял, что организация отказалась проводить требуемые реформы.

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При этом кандидат в президенты США демократ Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах восстановит членство страны в организации.

Угроза мозгу

Британские ученые предупреждают о серьезных осложнениях, которые COVID-19 может вызывать в работе мозга. Сотрудники Университетского колледжа Лондона описали 43 случая, в ходе которых у пациентов с COVID-19 возникли серьезные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз. Исследователи говорят о возможных повреждениях мозга как следствии заболевания.

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